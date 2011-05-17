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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

در گفتگو با مهر ؛

حسین شمس به فدراسیون فوتبال اولتیماتوم داد/ قراردادم امضا نشود می‌روم!

حسین شمس به فدراسیون فوتبال اولتیماتوم داد/ قراردادم امضا نشود می‌روم!

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان با بیان اینکه نمی‌داند مشکلش چیست که هنوز بلاتکلیف مانده است تاکید کرد اگر تا روز چهارشنبه قراردادش از سوی فدراسیون فوتبال رسما امضا نشود، ملی پوشان فوتسال ایران را در تورنمنت چین همراهی نخواهد کرد.

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: من شنیدم که روز جمعه هفته گذشته آقای ترابیان در برنامه ورزش و مردم اعلام کرده است که برای تمدید قرارداد حسین شمس مشکلاتی وجود دارد که هنوز برطرف نشده است.

وی در ادامه با یادآوری اظهارات ترابیان که گفته بود، قرارداد بین طرفین امضا شده اما هنوز رسمیت پیدا نکرده است، افزود: نمی دانم مشکل کجاست. اصلا این مشکل برای من که سرمربی تیم ملی فوتسال ایران هستم، پوشیده است. واقعا نمی دانم مشکل من چیست.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان خاطر نشان کرد: پنج ماه از اتمام قراردادم با فدراسیون فوتبال می گذرد اما هنوز قرارداد جدید امضا نشده است. با این وجود برای تیم ملی کم نگذاشتم و تا به امروز تمرینات تیم زیر نظر من دنبال شده است. امروز هم که با شما صحبت می کنم در تمرینات تیم ملی حاضرم.

شمس تصریح کرد: با این شرایط دیگر نمی توانم ادامه دهم. من تا فردا چهارشنبه صبر می کنم تا قراردادم رسما امضا شود، اگر اینطور شد که به فعالیت خود در کنار تیم ملی ادامه می دهم در غیر اینصورت از روز شنبه دیگر در تمرینات تیم ملی شرکت نمی کنم و این تیم را در سفر به چین همراهی نخواهم کرد.

تیم ملی فوتسال کشورمان برای شرکت در تورنمنت بین المللی چین روز 9 خردادماه تهران را به مقصد این کشور ترک می کند.

کد مطلب 1313869

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