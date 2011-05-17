بان کی مون احترام به تمام ادیان را مورد تأکید قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سازمان ملل، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد طی پیامی به مناسبت روز ویساک ( روز تولد، روشنگری و مرگ بودا) که دیروز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار شد با اشاره به اینکه محور برگزاری روز ویساک تحولات اجتماعی و اقتصادی است و به نظر می رسد امری مدرن باشد، گفت: اما این امر همان هسته مشکلات رنج انسان را تشکیل داده که بودا به آن اشاره کرده است.

بان کی مون در این پیام از حمایت بسیاری از سازمانهای بودایی از سازمان ملل برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره سوم قدردانی کرد و گفت: طرح ما برای برخورداری مردم از کرامت و فرصتهای مناسب است.

مجمع عمومی سازمان ملل نیز یک گردهمایی ویژه برای این روز برگزار کرد و بان کی مون در این جلسه با تأکید بر تساهل اظهار داشت: بگذارید به تمام ادیان احترام بگذاریم و برای رفاه همه مردم کار کنیم.

