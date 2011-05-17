بازخوانی تأثیرات مهم هدفمندسازی یارانه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام ظهر سه شنبه در دیدار با مدیران و کارکنان سازمان بازرگانی استان و نشست تخصصی با مدیریت های واحدهای تابعه این دستگاه دولتی گفت: بازخوانی تأثیرات مهم اجرای هدفمندسازی یارانه و اطلاع رسانی آنها به افکار عمومی ضروری است .

وی اظهار داشت: کاهش مصرف 7500 تن آرد به 3250 تن، نشان از صرفه جویی از اسراف بی رویه از منابع را تنها در یک بخش دارد و افکار عمومی باید در جریان قرار گیرد که این مبلغ یارانه ای که هم اکنون دریافت می کنند تاکنون چگونه به هدر رفته است .

وی با اشاره به اثرات مثبت این طرح در اقتصاد کشور، افزود: بر خلاف تصور برخی افراد، هدفمند کردن یارانه ها به معنی ثابت نگه داشتن قیمتها نیست، بلکه هدف این قانون رسیدن به قیمتهای واقعی است .

وی تصریح کرد: در اجرای این قانون دستگاه های اجرایی باید به گونه ای مدیریت کنند که هزینه تولید کاهش یابد و درعین حال قیمتها به سوی واقعی تر شدن پیش بروند .

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات فراروی حوزه تجارت و بازرگانی گفت: در بخش بازرگانی خارجی، نیاز به مسئله شناسی عالمانه داریم تا مشخص شود که سهم مدیریتی، یا سهم قوانین و مقررات و یا سهم بخش خصوصی در این رکود به چه میزان می باشد تا برای رفع این موانع اقدام شود .

اعلایی تأکید کرد: آنچه مسلم است تاکنون در شناخت بازار هدف و صنایع بسته بندی محصولات صادراتی ضعیف عمل کرده ائیم و همه مشکلات تنها مربوط به مقررات نیست .

وی در بخش دیگری از بیانات خود ادغام وزارتخانه های جدید را کار بزرگی دانست که اجرای آن نیازمند عزم جدی دولت برای تحولات بزرگتر است.

این مسئول اضافه کرد: پیام مهم ادغام وزارتخانه ها این است که باید دستگاه های دولتی به سوی مدیریت کلان برگردند و حوزه اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی افزود: البته ممکن است خروج از پیله رفتارهای دولتی و حرکت به سمت خصوصی سازی برای برخی ها بسیار سنگین باشد ولی رفتن بسوی این حرکت بزرگ بسیار ضروری و تحول آفرین است .

استاندار ایلام بیان داشت: مدیران اجرایی اگر بخشی از کارها را به بخش خصوصی واگذار می کنند از دخالت در امور آنها و اعمال قوانین دولتی بر آنها بپرهیزند تا این بخش به تکامل برسد .