بازخوانی تأثیرات مهم هدفمندسازی یارانه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام ظهر سه شنبه در دیدار با مدیران و کارکنان سازمان بازرگانی استان و نشست تخصصی با مدیریت های واحدهای تابعه این دستگاه دولتی گفت: بازخوانی تأثیرات مهم اجرای هدفمندسازی یارانه و اطلاع رسانی آنها به افکار عمومی ضروری است.
وی اظهار داشت: کاهش مصرف 7500 تن آرد به 3250 تن، نشان از صرفه جویی از اسراف بی رویه از منابع را تنها در یک بخش دارد و افکار عمومی باید در جریان قرار گیرد که این مبلغ یارانه ای که هم اکنون دریافت می کنند تاکنون چگونه به هدر رفته است.
وی با اشاره به اثرات مثبت این طرح در اقتصاد کشور، افزود: بر خلاف تصور برخی افراد، هدفمند کردن یارانه ها به معنی ثابت نگه داشتن قیمتها نیست، بلکه هدف این قانون رسیدن به قیمتهای واقعی است.
وی تصریح کرد: در اجرای این قانون دستگاه های اجرایی باید به گونه ای مدیریت کنند که هزینه تولید کاهش یابد و درعین حال قیمتها به سوی واقعی تر شدن پیش بروند.
استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات فراروی حوزه تجارت و بازرگانی گفت: در بخش بازرگانی خارجی، نیاز به مسئله شناسی عالمانه داریم تا مشخص شود که سهم مدیریتی، یا سهم قوانین و مقررات و یا سهم بخش خصوصی در این رکود به چه میزان می باشد تا برای رفع این موانع اقدام شود.
اعلایی تأکید کرد: آنچه مسلم است تاکنون در شناخت بازار هدف و صنایع بسته بندی محصولات صادراتی ضعیف عمل کرده ائیم و همه مشکلات تنها مربوط به مقررات نیست.
وی در بخش دیگری از بیانات خود ادغام وزارتخانه های جدید را کار بزرگی دانست که اجرای آن نیازمند عزم جدی دولت برای تحولات بزرگتر است.
این مسئول اضافه کرد: پیام مهم ادغام وزارتخانه ها این است که باید دستگاه های دولتی به سوی مدیریت کلان برگردند و حوزه اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی افزود: البته ممکن است خروج از پیله رفتارهای دولتی و حرکت به سمت خصوصی سازی برای برخی ها بسیار سنگین باشد ولی رفتن بسوی این حرکت بزرگ بسیار ضروری و تحول آفرین است.
استاندار ایلام بیان داشت: مدیران اجرایی اگر بخشی از کارها را به بخش خصوصی واگذار می کنند از دخالت در امور آنها و اعمال قوانین دولتی بر آنها بپرهیزند تا این بخش به تکامل برسد.
وی در ادامه به موضوع صنعت قالی بافی در استان اشاره کرد و گفت: قالی هایی که در منطقه بافت می شوند هنرمندانه و اعجاب برانگیز است و باید برای تکامل این صنعت در موضوعات مهم بافت، رنگ و نقش با برنامه ای که با پیشینه تاریخی آن همخوانی داشته باشد جلو رفت.
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