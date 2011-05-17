مستند " یک منهای دو " از سیمای تبرستان پخش می شود

کارگردان این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر اظهار داشت: ساخت فیلم کوتاه مستند داستانی یک منهای دو، بزودی از شبکه استانی و سراسری پخش می شود.

ابراهیم عمادی با اشاره به اینکه موضوع این فیلم کوتاه در مورد تالاسمی است افزود: این فیلم کوتاه با همکاری پنج بازیگر و به تهیه کنندگی میترا روحی منش و فیلمبرد اری یاسر طالبی ساخته شد.

عمادی با بیان اینکه ساخت فیلم کوتاه یک منهای دو، یک ماه زمان برده است، تصریح کرد: فیلم کوتاه یک منهای دو در مرحله صداگذاری است و پس از آماده شدن از شبکه استانی و سراسری پخش خواهد شد.

وی تصریح کرد: ساختمان 85، درچشم باد، کوی دامون، آژانس دوستی، محاکمه، تله فیلم یک روز در اردو از جمله سریال های ساخته شده بنده است.

وی از حضور خود در سریالهایی چون مارمولک، باغ کندلوس خبر داد و گفت: ثر گذاری یک فیلم بیشتر از یک گفتگو و مصاحبه بر روی مخاطبان است.

مازندران دارای کارگردانان و هنرمندان مطرحی در حوزه فیلمسازی مستند است.