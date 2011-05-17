مهدی مهدوی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: همانطور که در موفقیت یک تیم همه عوامل دخیل هستند و دست به دست هم می دهند تا موفقیتی حاصل شود، در ناکامی استیل آذین و سقوط این تیم به لیگ دسته اول هم همه مقصر هستند و نباید فرد خاصی را مقصر معرفی کرد.

وی با اشاره به دلایل ناکامی این تیم پرستاره گفت: فکر می کنم ما تا هفته پنجم نتایج خوبی گرفته بودیم و روند خوبی را دنبال می کردیم اما اتفاقاتی که پیرامون علی کریمی رخ داد اوضاع تیم را کمی به هم ریخت. ضمن اینکه از همان هفته مصدومیت ها به سراغ بازیکنان ما آمد و اجازه نداد بتوانیم در مسابقات با تمام توان به میدان برویم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین خاطرنشان کرد: سهم بنده به عنوان کاپیتان استیل آذین در این ناکامی از همه بیشتر است. باید قبول کنیم که با وجود تلاشی که همه بازیکنان و مجموعه باشگاه انجام دادند اما همه در این ناکامی مقصر هستند و این سقوط نباید باعث سوء استفاده برخی ها شود و برای منافع شخصی شان انتقاد کنند.

مهدوی کیا با تاکید بر اینکه تمایل داشت استیل آذین به عنوان بخش خصوصی در لیگ برتر باقی بماند خاطرنشان کرد: آقای هدایتی برای استیل آذین کم نگذاشت و همه امکانات را فراهم کرد. امیدوارم ایشان در فوتبال بماند و بتوانند بازهم به فوتبال ما کمک کند. در شرایطی که کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران را موظف کرده است که به سمت خصوصی شدن پیش برود فردی مثل آقای هدایتی باید در این فوتبال بماند.

وی ادامه داد: تیمداری در یک فصل لیگ برتر از نظر تجربی به آقای هدایتی کمک کرده است که نقاط ضعف و قوت باشگاه را پیدا کند و قطعا با تداوم حضورشان در فوتبال می توانند تیم بهتر و قدرتمندتری را هدایت کنند.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین خاطرنشان کرد: حالا که این تیم به لیگ دسته اول سقوط کرده است نباید عده ای با هدف تسویه حساب های شخصی به دنبال انتقاد کردن باشند.

مهدی مهدوی کیا در مورد مطالبات بازیکنان از باشگاه نیز گفت: باشگاه بر اساس تعهداتی که به بازیکنان داشته تاکنون حقوق و پیش قرارداد بازیکنان را به موقع پرداخت کرده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.