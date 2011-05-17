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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

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وضعیت بد شغلی زنان تحصیلکرده در آمریکا/ انحطاط اخلاقی بدلیل بیکاری

وضعیت بد شغلی زنان تحصیلکرده در آمریکا/ انحطاط اخلاقی بدلیل بیکاری

تحقیقات جدید یک پروفسور آمریکایی نشان می دهد که زنان تحصیلکرده آمریکایی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه با توجه به نیافتن شغل مجبور به روسپیگری می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس اینترنشنال، "ایمی فارمر" پروفسور علم اقتصاد دانشگاه آرکانزاس آمریکا در این باره اظهار داشت: تحقیقات اخیر نشان می دهد با وجود غیر قانونی بودن فعالیتهای زنان روسپی، اما زنان آمریکایی پس از فارغ التحصیلی، روسپیگری را به عنوان شغل خود انتخاب می کنند.

بر این اساس، آنان با توجه به نیافتن شغل مناسب رو به این فعالیت آورده و در جهت پرداخت هزینه های زندگی و بهداشتی خود اقدام به این کار می کنند.

خاطرنشان می شود با توجه به عدم وجود فرصتهای شغلی مناسب برای زنان در سایه بحران مالی و اقتصادی آمریکا این مسئله به یکی از معضلات اصلی این کشور تبدیل شده که در آن قشر دانشگاهی مجبور به فعالیتهای پست و غیر اخلاقی می شوند.

کد مطلب 1313888

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