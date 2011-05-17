تغییر فامیلی سفیر تاجیکستان و شاهنامه هایی زیر سر نوزادان تاجیک!

به گزارش خبرنگار مهر، همایش یاد شده بر خلاف اغلب همایشهایی از این دست بسیار پر و پیمان و با شکوه بود به گونه ای که سالن نژاد فلاح کرج که 1300 نفر ظرفیت دارد، تقریبا پر بود.

خبرنگاران به اول برنامه نرسیدند!

- اولین نکته مهم برنامه آغاز آن در راس ساعت مقرر بدون کم و زیاد بود به گونه ای که برخی خبرنگاران با تصور آغاز دیرهنگام مراسم، طبق سنت دیرینه به برنامه های اولیه نرسیدند!

- دکور سالن که برگرفته از ایران باستان و تمدن تخت جمشید بود بسیار زیبا و ارزشمند بود و بر جلای مراسم می افزود به گونه ای که میهمانان خارجی نیز بدان اشاره کردند.

- آنچه در میان این دکور زیبا هر از چندگاهی نظم را بر هم می ریخت، دوربین تصویربرداری بود که برای زوم کردن روی صورت سخنران بدون توجه به حضار جلوی آنان را می گرفت!

فردوسی شاعری واقعا مردمی است

- ادعای سخنرانان مراسم مبنی بر مردمی بودن فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی کاملا به جا بود زیرا جنس مخاطبان حاضر در همایش نشان می داد فردوسی در بین همه اقشار جامعه جایگاه ارزشمندی دارد.

نگاهی به فرم ورودی سالن که همه حاضران پس از تکمیل آن وارد سالن می شدند موید این مطلب بود. در میان حاضران علاوه بر میهمانان، ادیبان، دانشجویان و .. عناوینی نظیر خانه دار، نجار، فروشنده، شغل آزاد و ... به وفور دیده می شد.

- نوع پوششها نشان از حضور افراد ادب دوست و علاقه مند به شاهنامه نبود به خصوص تاجیکها که همگی کت و شلوارهای مرتب و کراوات داشتند و بیشتر غربی به نظر می آمدند، اما سکوت سالن، دقت در سخنرانیها و تشویقها خلاف این موضوع را اثبات می کرد.

- بر خلاف برخی نشستها، سکوت سالن و تلاش برای تامین آرامش آن از سوی مجریان برگزاری جالب توجه بود و حتی کودکان حاضر در جلسه در سکوت بسر می برند.

تغییر فامیلی سفیر تاجیکستان از حاتم اف به حاتم زاده

- استاندار در سخنرانی خود زمان تشکر از سفیر تاجیکستان به جای حاتم اف که فامیلی سفیر تاجیکستان است وی را حاتم زاده خواند و گفت: این نام اعطایی ایرانی به سفیر است.

مجتهد شبستری و استاندار در توجیه این اقدام اظهار داشتند که "اف" پسوندی است که روسها با هدف جدایی انداختن بین ایرانیان و تاجیکها به پسوند فامیل آنان افزودند اما پس از فروپاشی شوروی سابق بسیاری این پسوند را حذف کردند.

استاندار نمونه بازر آن را فامیلی امامعلی رحمانف اعلام کرد که به تازگی به امام علی رحمان تغییر یافته است. سفیر تاجیکستان نیز از این اقدام بدش نیامد.

- حاتم اف بعد از سخنرانی هنگامی که نشان یادبود خود را از مجتهد شبستری می گرفت با افتخار و خوشحالی گفت: امروز نامی دیگر به من دادید.

به نام خداوند جان و خرد مطلع سخن همه سخنرانان

- همه سخنرانان از مسئولان دولتی گرفته تا مجری و میهمان کلام خود را با شعر فردوسی آغاز کردند که می گوید" به نام خداوند جان و خرد".

- همه سخنرانان به جز مجتهد شبستری ایستاده سخنرانی کردند و گویی قصد داشتند نشان ارادت خود به فردوسی را بیشتر نمایان کنند.

- تشویقهای ایستاده و بی امان حاضران در سالن پس از سخنرانیها به خصوص بعد از سخنرانی استاد محمدعلی اسلامی ندوشن نشان از رضایت خاطر آنها از برنامه و سخنرانی بود.

پیش بینی شاعر تاجیکی برای پدید آمدن شهری بزرگ در دامنه البرز در سالهای دور

دقت سفیر به شهر کرج و کوه البرز از نکات جالب توجه سخنان وی بود.

وی اظهار داشت که به محض دیدن رشته کوه البرز در کرج نام آن را پرسیده و وقتی گفته اند البرز از شاعر شهیر خود به نام "لایق" یاد کرد و گفت: لایق 30 سال در ایران زندگی کرد و در اشعارش پیش بینی کرده بود که البرز روزی شهری بزرگ خواهد شد.

شاهنامه و حافظ زیر سر کودکان تاجیکی

- سفیر تاجیکستان در ایران گفت: در تاجیکستان آنقدر به شعر و شاعری و شاعرانی مانند فردوسی بها می دهند که پس از تولد نوزاد زیر سر او شاهنامه و حافظ می گذارند به این نیت که وطن پرستی نوزاد مانند خالق شاهنامه شود و پایبندی او به آرمانها و منش حافظ در زندگی او ساری شود.

همایش فردوسی در کرج باشکوهتر از دیگر شهرها/ بزرگان را بزرگان زنده دارند

- سخنرانان از جمله سفیر تاجیکستان بر شکوه برگزاری همایش فردوسی در کرج تاکید کردند و گفت: این برنامه از باشکوهترین برنامه هایی است که امسال در یادبود و گرامیداشت شاعر حماسه سرای ایران برگزار شد و این نشان از بزرگی مردم کرج است زیرا بزرگان را بزرگان زنده می دارند.

همایش بین المللی زادروز فردوسی به مناسبت گرامیداشت این شاعر بلندآوازه عصر دوشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.

در این همایش استادان عرصه ادبیات و فرهنگ کشور و جمعی از فارسی زبانان کشورهای تاجیکستان و افغانستان شرکت داشتند.

سخنرانان ویژه مراسم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، میرجلال کزازی و سفیر تاجیکستان در ایران بودند.

حوزه هنری استان البرز با همکاری معاونت فرهنگی و هنری شهرداری، موسسه فرهنگی اکو، انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و دبیرخانه دائمی و بین المللی فردوسی شناسی در البرز مجریان برگزاری این همایش بودند.

سال گذشته اولین همایش بین المللی زادروز فردوسی به میزبانی کرج برگزار شده بود. این همایش به طور همزمان در چند شهر دیگر ایران از جمله مشهد برگزار شده است.