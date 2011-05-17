گرافیست حوزه هنری البرز مقام اول جشنواره پوستر خلیج فارس را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پارسا کردآسیابی هنرمند جوان البرزی با طراحی پوستری در حمایت از تاریخ، فرهنگ و تمامیت ارضی کشورمان ایران نام خود را در لیست حامیان خلیج فارس ثبت کرد و مقام نخست چهارمین جشنواره ملی پوستر خلیج فارس را به خود اختصاص داد.

این هنرمند جوان دانش‌آموخته رشته معماری است که فعالیت هنری خود را از سال 1387 با حضور در دوره‌های آموزشی حوزه هنری البرز آغاز کرده و در زمینه گرافیک و تدوین فعالیت می‌کند. از 472 اثر ارسالی به دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی پوستر خلیج فارس تنها 70 اثر شایسته حضور در بخش رقابتی این جشنواره شدند.

داوری آثار رسیده به دبیرخانه را، رنه ونر از سوییس، اریک برندت از ایالت متحده آمریکا، دیمیتریس آروانیتیس از یونان، علی سیلان از ترکیه و دکتر محمد خزایی و محمد اردلانی از ایران بر عهده داشتند.