32 فقره پروانه تاسیس دام و طیور در گنبد صادر شد

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاسیس مرغداری، گاو شیری، ایستگاه دریافت شیر، پرورش اسب از جمله این پروانه های صادره بوده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این 48 فقره پروانه نیز در حوزه های مختلف سال قبل در این شهرستان تمدید شد.

به گفته قاضی، در سال گذشته شش هزار و 150 تن گوشت قرمز، 81 هزار و 800 تن شیر و 28 تن عسل در شهرستان تولید شد.

مدیرجهادکشاورزی گنبد کاووس بیان داشت: تولید تخم مرغ صعتی و بومی به میزان 1900 تن، تولید گوشت مرغ صنعتی پرکنده 32 هزار تن و تولید جوجه یک روزه گوشتی 145 هزار قطعه بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین سال قبل 400 تن سبوس غلات نیز بین دامداران توزیع شده است.

قاضی افزود: بیش از 155 واحد مرغداری صنعتی با ظرفیت بیش از سه میلیون قطعه و 40 واحد دامداری صنعتی شیری با ظرفیت چهار هزار راس در شهرستان وجود دارد.

شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.