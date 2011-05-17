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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

سال 89/

32 فقره پروانه تاسیس دام و طیور در گنبد صادر شد

32 فقره پروانه تاسیس دام و طیور در گنبد صادر شد

گنبد - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی گنبد کاووس گفت: 32 فقره پروانه تاسیس در زمینه های مختلف از جمله دام و طیور سال گذشته در این شهرستان صادر شد.

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاسیس مرغداری، گاو شیری، ایستگاه دریافت شیر، پرورش اسب از جمله این پروانه های صادره بوده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این 48 فقره پروانه نیز در حوزه های مختلف سال قبل در این شهرستان تمدید شد.
 
به گفته قاضی، در سال گذشته شش هزار و 150 تن گوشت قرمز، 81 هزار و 800 تن شیر و 28 تن عسل در شهرستان تولید شد.
 
مدیرجهادکشاورزی گنبد کاووس بیان داشت: تولید تخم مرغ صعتی و بومی به میزان 1900 تن، تولید گوشت مرغ صنعتی پرکنده 32 هزار تن و تولید جوجه یک روزه گوشتی 145 هزار قطعه بوده است.
 
وی اظهار داشت: همچنین سال قبل 400 تن سبوس غلات نیز بین دامداران توزیع شده است.
 
قاضی افزود: بیش از 155 واحد مرغداری صنعتی با ظرفیت بیش از سه میلیون قطعه و 40 واحد دامداری صنعتی شیری با ظرفیت چهار هزار راس در شهرستان وجود دارد.
 
شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1313894

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