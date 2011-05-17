درخواستهای بخش خصوصی از شورای عالی بورس

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: صدور اوراق مشارکت از سوی بخش‌خصوصی باید از تسهیل بیشتری برخوردار باشد و بنگاهها احساس کنند که با کمترین تشریفات و موانع و بروکراسی‌های دولتی، می‌توانند به صورت مستقیم به بازار سرمایه مراجعه کرده و در صدور اوراق مشارکت در رقابت نابرابر با موسسات دولتی و شبه‌دولتی قرار نگیرند.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: هم‌اکنون در مجموعه امکانات بازار سرمایه، باید شرایط رقابت برابر و منصفانه را فراهم کرد؛ در این صورت است که می‌توان در صدور و فروش اوراق مشارکت، موفق عمل کرد. این یک موضوعی است که باید در دستورکار شورای‌عالی بورس قرار گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین باید در ساماندهی بازار سرمایه به این مطلب پرداخت که اگرچه رابطه بین بازار پول و سرمایه جدی و معنادار است؛ اما اگر بتوان در بازار پول، با ایجاد رقابت لازم در خدمات بانکی، هزینه مالی را برای پروژه‌های تولیدی پایین آورد، آنگاه رقابت سالمی در رابطه با این دو بازار شکل می‌گیرد.

به گفته نهاوندیان، البته این موضوع در جای خود ارتباط با نرخ تورم دارد. در کنار این، در بازار سرمایه باید امکان ارتباط مستقیم بنگاه‌ها را با سرمایه‌گذاران از طریق اوراق مشارکت فراهم کرد تا رقابت سالم شکل گیرد.

به گزارش مهر، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش با حضور در بین نمایندگان بخش‌خصوصی به مناسبت راه‌اندازی شورای گفتگو، خواستار تغییر در چگونگی انتشار و بازخرید اوراق مشارکت شده بود.

به اعتقاد حسینی، بانک نباید هم خود اوراق مشارکت منتشر و هم آن را بازخرید کند، بلکه بازخرید و فروش اوراق مشارکت باید در بورس انجام گیرد.