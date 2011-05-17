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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

رکابزن آلمانی فاتح مرحله چهارم تور دوچرخه سواری آذربایجان شد

رکابزن آلمانی فاتح مرحله چهارم تور دوچرخه سواری آذربایجان شد

تبریز - خبرگزاری مهر: در مرحله چهارم بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان که به مسافت 120 کیلومتر در مسیر سراب - تبریز برگزار شد، مارکوس ایشلر، رکابزن آلمانی زودتر از بقیه به خط پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر،  رکابزن آلمانی بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان با زمان دو ساعت و 49 دقیقه و 48 ثانیه زودتر از دیگر دوچرخه سواران از خط پایان عبور کرد و قهرمان این مرحله شد.

امیر محمدی رکابزن تیم پانای اردبیل و کیوس که دسالوو از تیم MICHE ایتالیا با همین زمان در رده های دوم و سوم این مرحله جای گرفتند.

بدین ترتیب و در مرحله پنجم این دوره از تور، مهدی سهرابی با پیراهن طلایی بهترین رکابزن آسیایی و الکسی لیاکوف از تیم ملی قزاقستان پیراهن کوهستان و امتیازی را برتن خواهند کرد.

مرحله پنجم بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان امروز به مسافت 185 کیلومتر در مسیر شبستر - ارومیه برگزار می شود.

کد مطلب 1313898

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