رکابزن آلمانی فاتح مرحله چهارم تور دوچرخه سواری آذربایجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رکابزن آلمانی بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان با زمان دو ساعت و 49 دقیقه و 48 ثانیه زودتر از دیگر دوچرخه سواران از خط پایان عبور کرد و قهرمان این مرحله شد .

امیر محمدی رکابزن تیم پانای اردبیل و کیوس که دسالوو از تیم MICHE ایتالیا با همین زمان در رده های دوم و سوم این مرحله جای گرفتند .

بدین ترتیب و در مرحله پنجم این دوره از تور، مهدی سهرابی با پیراهن طلایی بهترین رکابزن آسیایی و الکسی لیاکوف از تیم ملی قزاقستان پیراهن کوهستان و امتیازی را برتن خواهند کرد .