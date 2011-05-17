14 میلیارد ریال در موقوفات مازندران سرمایه گذاری شد

حجت‌الاسلام سیف‌الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورت تحقق اقتصاد وقف می‌توان سایر اقدامات و فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی را بر اساس نیات واقفان خیراندیش انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش بهره وری از وقف بخشی از مشکلات اجتماعی رفع می شود.

سهرابی افزود: اولویت اصلی اوقاف و امور خیریه در سال 90، مقوله اقتصادی و توجه ویژه به تحقق سیاست‌های اقتصادی وقف است.

مدیرکل اوقاف مازندران گفت: اعتبارات موقوفات استان، از محل عواید موقوفات حاصله از پذیره، فروش رقبات موقوفات صرف سرمایه گذاری موقوفه شده است.

وی تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی با جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم در اداره امور موقوفات و بقاع متبرکه، در راستای استیفای حقوق موقوفات و بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد آن و به روز کردن اجاره‌های املاک و مستغلات وقفی در سراسر استان و سیاست‌گذاری برای کاهش هزینه‌ها اقدامات جدی را صورت دادیم.

وی با اشاره به گونه‌های نوین وقف و ایجاد وقف‌های جدید در جامعه، افزود: بر اساس نیازها و ضرورت‌های اجتماعی می‌توان به وقف‌های دسته جمعی، خانوادگی، وقف‌های صنفی مثل وقف جامعه پزشکان، هنرمندان، مهندسان یا وقف برای اصناف و وقف‌های کوچک مثل وقف قرآن برای مساجد و امثال آن اشاره کرد.

سهرابی اظهار داشت: امیدواریم در سال 90 بتوانیم مسئولیت و رسالتی که بر دوش خدمتگذاران به وقف گذارده شده، با روحیه جهادی و تلاش و کوشش مستمر به سرمنزل مقصود رسانده و حقوق موقوفات را احیاء کنیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری محوری‌ترین و اساسی‌‎ترین اولویت‌های سال را مسائل اقتصادی معرفی کردند و ایشان از همه ما انتظار دارند که در عرصه های اقتصادی برای مقابله با توطئه‌ها و تحریم‌های دشمنان و کشورهای استکباری جهاد گونه کار کننند، پس ما باید در این میدان حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.