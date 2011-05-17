به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، معاون سیما درمراسم تجلیل از دست اندرکاران برنامه "سمت خدا" گفت: ما ازعلما و صاحب نظران دینی دعوت میکنیم با حضور موثرتردر نظام مشورتی، تصمیم گیری و اتاق فکرسیما برای جذابیت هرچه بیشتر برنامههای حوزههای معارفی و دینی سیما به ما کمک و مساعدت بیشتری به عمل آورند.
وی افزود: برنامههای معارفی با استفاده ازعلمای فاضل و کارشناسان دینی می تواند پاسخگوی سئوالها و شبهات مخاطبان باشد.
معاون سیما با تقدیر ازنقش و حضور موثر روحانیت درعرصه های مختلف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: با وجود نقشآفرینی روحانیت درپیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و علی رغم اینکه بیشترین شهدای دفاع مقدس به نسبت جمعیت از روحانیت است، باید تولیدات ویژهای برای تبیین اهمیت و جایگاه نهاد روحانیت که همواره پرچمدار خداخواهی و حامی مردم بودهاند برداشته شود.
وی افزود: براین اساس مستندی ازنقش روحانیت درانقلاب اسلامی در دستورکارمعاونت سیما قرار دارد.
دارابی درخصوص برگزیده شدن برنامه "سمت خدا" از منظر مخاطبان گفت: در نظرسنجی که ازجوانان و مردم صورت گرفته است. این برنامه در میان سایر برنامهها رتبه اول را کسب کرده و توانسته است نقش مهمی درپاسخگویی به سئوالات و شبهات جوانان بردارد.
معاون سیما تصریح کرد: شیوه کاراین برنامه نشان داد که اگر درانتخاب کارشناسان و پاسخ به سئوالات و شبهات کارشناسی دقیق و درستی شود، برنامه اثرگذارخواهد بود.
معاون سیما توجه به تنوع در برنامه، پرهیز از تکرار و استفاده ازکارشناسان متعدد را برای موفقیت برنامه گفتگو محورموثر دانست.
در ادامه این مراسم کارشناسان برنامههای معارفی سیما دیدگاههای خود را برای بهبود برنامههای این حوزه بیان کردند.
حجت الاسلام محمد مهدی مهندسی برضرورت تغییرنوع نگرش به برنامه های مذهبی درصدا و سیما و دستگاههای کلان فرهنگی تاکید کرد.
وی افزود: دین و معنویت باید در همه برنامههای سیما به طورپیوسته ملموس باشد و تربیت قرآنی و برنامههای مذهبی بیشتر نمود پیدا کند.
حجت الاسلام مهندسی در ادامه گفت: صدا وسیما میتواند با ارتباط بیشتر با حوزههای علمیه به سئوالات و شبهات جوانان پاسخ دهد.
وی تشکیل چنین نشستهایی را گویای اهتمام صدا و سیما به برنامههای معارفی دانست و از معاون سیما قدردانی کرد.
حجت الاسلام ناصرنقویان با اعلام آمادگی کارشناسان برای پاسخگویی بیش از پیش به سئوالات و شبهات مطرح شده در جامعه، ازمدیران شبکه سه و دست اندرکاران برنامه "سمت خدا" تشکر کرد.
حجت الاسلام مسعود عالی، توفیق برنامه "سمت خدا" را مطرح کردن موضوعات مختلف، تنوع شکل برنامه و عملیاتی کردن مطالب مطرح شده دانست و گفت: مردم به دنبال شکل و چگونگی زندگی دینیاند و برنامههای معارفی می توانند با زبان هنراین موضوع را تبیین کنند.
حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری بر ضرورت توجه به ارائه مدل و شیوه مدیریت دینی در جامعه تاکید کرد و گفت: شورای معارف میتواند طرح و روشهای دینی و آثار آن و نبایدهایی را که دین به آن تاکید میکند. مطرح کند.
کارشناس دینی برنامههای معارفی سیما تصریح کرد: رسانه میتواند به این مهم بپردازد که "میشود با دین زندگی کرد"، "میتوان با دین زندگی کرد" و "بهترین شیوه زندگی، زندگی دینی است."
وی توجه ویژه به برنامههای معارفی با هدف بهره برداری معنوی از آن و ارائه بحثهای استدلالی را خواستارشد.
حجت الاسلام ماندگاری با تاکید بر اینکه دین اسلام برای شادی و نشاط مردم نیزحرف و برنامه دارد، پرداختن رسانه ملی به شادی و نشاط دینی را خواستار شد.
حجت الاسلام دکتر ناصررفیعی نیز توجه به آموزش محوری و تاثیرگذاری برنامههای معارفی را ضروری دانست و گفت: برنامههای دینی میتواند با عناوینی مانند اعتقادی، تفسیری، اخلاقی و تاریخی موضوع بندی دقیق شود و با توجه به تنوع در برنامه و استفاده از کارشناسان مختلف تاثیرگذارترباشد.
حجت الاسلام محمدرضا رنجبر دیگر کارشناس برنامههای معارفی سیما گفت: اگر برنامههای دینی و مذهبی رسانه خوب عرضه شود، تقاضای آن بیشتر میشود.
حجت الاسلام رنجبراز معاون سیما برای اهمیت دادن به برنامههای معارفی برگزیده و تقدیر از دست اندرکاران آن سپاسگزاری کرد.
نیلچیزاده نیز تعمیم دادن علل موفقیت برنامه "سمت خدا" به دیگر برنامهها را مورد توجه قرار داد و گفت: صراحت در سئوال و صداقت در پاسخ از ویژگی های این برنامه است.
وی انتشار گفتگوهای برنامه "سمت خدا" در قالب کتاب و تولید و پخش برنامههای سئوال محور را درسیما خواستار شد.
حجت الاسلام علیرضا مستشاری نیز بر توجه به نیاز واقعی مخاطب، استمرار برنامههای دینی، مخاطب شناسی، دادن فرصت مطالعه و تحقیق بیشتر به کارشناسان برنامه و افزایش برنامه های معارفی تاکید کرد.
علی اصغرپورمحمدی، مدیرشبکه سه نیز با قدردانی ازدست اندکاران برنامه "سمت خدا"، همراهی و هم اندیشی هرچه بیشتر علما و کارشناسان دینی را برای غنای برنامه های معارفی خواستار شد.
همچنین عبدالمجید رکنی، تهیهکننده برنامه "سمت خدا" با تشکر ازهمراهی و همفکری کارشناسان برنامه گفت: تاکنون 420 برنامه از مجموعه "سمت خدا" پخش شده است که براساس نظرسنجیها مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.
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