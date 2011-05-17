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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

القدس العربی خبر داد:

بازگشت زن بن لادن و فرزندانش به یمن

بازگشت زن بن لادن و فرزندانش به یمن

یک روزنامه عربی از بازگشت قریب الوقوع یکی از زنان بن لادن به همراه فرزندانش به یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "زکریا الساده" برادرزن بن لادن در گفتگو با القدس العربی اظهار داشت: سفیر یمن در اسلام آباد پس از دیدار با یک مقام پاکستانی از اعزام رسمی "امل الساده" (همسر بن لادن) و فرزندانش به یمن خبر داده است.

برادرزن بن لادن با اشاره به گفتگوی خود با سفیر یمن در پاکستان اظهار داشت: وی به من اطمینان داد که امل و فرزندانش هم اکنون کاملا سالم هستند و به یمن بازخواهند گشت.

وی افزود: سفیر یمن به ما اطلاع داده که امل پنج فرزند دارد که شامل سه دختر و دو پسر می شود. وی تاکید کرده که بزودی مقدمات بازگشت امل و فرزندانش را از پاکستان به یمن فراهم می کند.

امل عبدالفتاح الساده زن یمنی، "خیریه صبار" معروف به ام حمزه و "سهام صبار" معروف به ام خالد دو زن عربستانی بن لادن هستند که پس از عملیات اخیر نیروهای آمریکایی در پاکستان بازداشت شده اند.

کد مطلب 1313915

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