بازگشت زن بن لادن و فرزندانش به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، "زکریا الساده" برادرزن بن لادن در گفتگو با القدس العربی اظهار داشت: سفیر یمن در اسلام آباد پس از دیدار با یک مقام پاکستانی از اعزام رسمی "امل الساده" (همسر بن لادن) و فرزندانش به یمن خبر داده است.

برادرزن بن لادن با اشاره به گفتگوی خود با سفیر یمن در پاکستان اظهار داشت: وی به من اطمینان داد که امل و فرزندانش هم اکنون کاملا سالم هستند و به یمن بازخواهند گشت.

وی افزود: سفیر یمن به ما اطلاع داده که امل پنج فرزند دارد که شامل سه دختر و دو پسر می شود. وی تاکید کرده که بزودی مقدمات بازگشت امل و فرزندانش را از پاکستان به یمن فراهم می کند.

امل عبدالفتاح الساده زن یمنی، "خیریه صبار" معروف به ام حمزه و "سهام صبار" معروف به ام خالد دو زن عربستانی بن لادن هستند که پس از عملیات اخیر نیروهای آمریکایی در پاکستان بازداشت شده اند.