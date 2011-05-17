اکو به جای گفتگو محوری پروژه محور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی امروز سه شنبه در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین اجلاس شورای برنامه ریزی اکو که در سطح روسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشورهای عضو در محل دفتر مطالعات وزارت خارجه برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: این سازمان یک سازمان دیرپای در منطقه است اما سئوال این است که چرا این سازمان دیرپا متناسب با نیازهای مردم کشورهای عضو نتوانسته حرکت کند و چرا این سازمان نتوانسته آمران‌ها و آرزوهای اعضا را به خصوص ملت‌های این کشورها را برآورده کند؟

وی گفت: در سال 2009 قریب 613 میلیارد دلار روابط تجاری کشورهای اکو با جهان بوده که حدود 310 میلیارد دلار آن صادرات و 303 میلیارد دلار واردات بوده ، با این حال تجارت درون منطقه‌ای فقط 7 درصد آن را تشکیل داده است.

وزیر امور خارجه یادآور شد: به نظر می‌رسد در سال 2011 حجم این تجارت به یک تریلیون دلار برسد که اگر حرکتی سازنده در راستای تجارت فیمابین داشته باشیم این حجم را می توانیم به 20 درصد برسانیم تا کمک خوبی به ارتقاء سطح مردم کشورهای عضو شود.

وزیر امور خارجه گفت: جای تاسف دارد ما می‌بینیم اتحادیه اروپا، کشورهایی که دو جنگ جهانی را با هم داشتند و میلیون ها نفر را به کشتن دادند اکنون بر اساس حکمت و عقلانیت به اینجا رسیدند و اتحادیه اروپا را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تشکیل دادند.

وی افزود: این کشورها از نظر ایدئولوژیک و بینش سیاسی با هم تفاوت داشتند اما در جامعه واحدی با هم جمع شدند، این در حالی است که کشورهای اکو قرن‌هاست با هم به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنند و هیچ اختلاف ایدئولوژیک با هم ندارند، اما متاسفانه باید همچنان منتقد خود باشیم که چرا به میزانی که شایسته این سازمان است نمی توانیم حرکت کنیم.

صالحی با بیان اینکه انسان دو نیاز مادی و معنوی دارد گفت: اگر یک زندگی به لحاظ مادی راحت نباشد نیازهای معنوی نیز به سختی تامین می‌شود.

وی اکو را به عنوان تامین کننده نیازهای مادی ملت های عضو این سازمان خواند و گفت: برای آنکه ملت‌ها را در آرامش و رفاه قرار دهیم، ضرورت دارد در ارتباطات اقتصادی و تجاری یک بازنگری جدی کنیم و یک اراده سیاسی لازم را برای تحقق آنها حاکم کنیم.

وزیر امور خارجه اختلافات وهمی سیاسی را از علل ریشه‌های تاخیر در رسیدن به اهداف اکو خواند و گفت: خیلی از این اختلافات واقعیت ندارد و یک توهم سیاسی ایجاد کرده‌ایم و براساس آن توهم با یکدیگر کلنجار می‌کنیم، وقتی به عمق مطلب می‌رسیدم می‌بینیم اساساً اختلافی نداشتیم. به عنوان مثال هم اکنون مطلبی به نام اسلام هراسی مطرح است اما آیا اسلام هراسناک است؟ آیا ایران هراسی واقعیت دارد؟ اینها براساس یک سری توهمات است و اختلافاتی به وجود می‌آورد که براساس آن نمی‌توانیم مطابق شرایط دلخواه خود پیش برویم.

صالحی تاکید کرد: ما باید اقداماتی در جهت مصون سازی خود از تاثیرات ناپسند و مخرب دیگران در امورمان انجام دهیم.

وی با طرح این سئوال که چرا پول رایج بین تبادلات تجاری باید یورو یا دلار باشد، گفت: این اولین مشکل ما است چرا باید چنین باشد که هرگاه آنها اراده کنند و تجارت ما را پررونق ببینند سدی در برابر ما قرار دهند.

صالحی خاطرنشان کرد: برای اینکه به اهداف اکو آنگونه که برایش برنامه ریزی شده برسیم ضرورتاً باید زیرساخت‌های اصلی را فراهم کنیم.

وی پرداختن به بحث سرمایه گذاری‌های مشترک، تامین منابع مالی، تسهیلات تبادلات مالی، تعیین یک مرکز تسویه حساب فیمابین با پول‌های رایج ملی را مفید و موثر در راستای پیشرفت و توسعه اکو دانست.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ماهیت سازمان اکو اقتصادی است، یادآور شد: زمانی بنده معاون دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی بودم هرچند که این سازمان ماهیتی سیاسی دارد، در آنجا فکر کردیم اگر بخواهیم مسایل سیاسی را پیش ببریم بین 57 کشور اختلافات سیاسی آنقدر زیاد است که بر هیچ مطلبی اتفاق نظر نخواهیم داشت. بنابراین سعی کردیم در مسایل علمی، بهداشتی و محیط زیست تمرکز کنیم زیرا این موارد دلخواه همه کشورهای عضو است.

وی تاکید کرد: ما باید یاد بگیریم که همه چیز را برای یکدیگر بخواهیم و همه احساس کنند برنده هستند بنابراین فکر تعریف پروژه‌های بزرگ به سرم زد و اساس و فلسفه این پروژه‌های بزرگ بر مبنای برد- برد بود.

صالحی گفت: به عنوان مثال اگر می خواهیم صنعت خودرو در کشورهای اکو توسعه یابد باید کاری کنیم که آن خودرو محصول جمعی کشورهای اکو باشد.

وی تاکید کرد: اگر ما براساس مسایل جمعی با رویکرد برد- برد حرکت کنیم، یقیناً آینده اکو درخشان و روشن خواهد بود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درخواست دبیر کل شورای برنامه ریزی اکو مبنی بر نیاز به کمک اشاره کرد و گفت: آقای معروفی دبیرکل تقاضای توجه ویژه به دبیرخانه داشتند تا متناسب با ماموریت اکو بتوانند حرکت موثری از خود نشان دهند، اعلام می کنم جمهوری اسلامی ایران به سهم خود آماده کمک در این زمینه است.

وی گفت: من معتقدم اکو بیشتر پروژه محور باشد تا گفتگو محور، باید پروژه‌هایی روی میز بگذاریم و بر روی آنها بحث کنیم.

به گزارش مهر، اعضای شرکت کننده از کشورهای عضو در این مراسم افتتاحیه پس از پایان سخنرانی صالحی با وی عکس یادگاری گفتند.