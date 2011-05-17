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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

برنامه "مشاعره" با اجرای صادقیان و آذر پخش می‌شود

مجموعه "مشاعره" با ساختار جدید و با اجرای ژاله صادقیان و اسماعیل آذر به زودی از شبکه آموزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید  "مشاعره" به تهیه‌کنندگی امیرحسین آذر و کارگردانی علیرضا فرح جود به زودی از شبکه آموزش پخش می شود. "مشاعره" در 52 قسمت 60 دقیقه‌ای و در چهار دوره 13 قسمتی تهیه شده است.

قرار است در این دوره کودکان و نوجوانان شرکت داشته و در سه دوره یک برنده باشد. ساخت سری جدید "مشاعره" با فرم و ساختار جدید و همچنین با دکوری متفاوت و رنگ‌بندی شاد و مفرح تهیه شده است.

در سری جدید این برنامه بخش‌های متنوع و جذابی چون مشاعره سنتی، مشاعره مشروط شعر خوانی، تاریخ و ادبیات، اصلاح ابیات ناقص و مشاعره شتاب به آیتم‌های اضافه خواهند شد.

کد مطلب 1313922

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