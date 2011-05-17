به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 11:10 با صحبت های علی دایی در ورزشگاه درفشی فر آغاز شد که سرمربی پرسپولیس حدود 10 دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد.

البته با توجه به حضور نمایندگان AFC ( که قرار است ساعت 14:30 دقیقه به ورزشگاه درفشی بیایند) تغییرات ظاهری بسیاری در ورزشگاه درفشی فر صورت گرفته بود که از جمله نصب عکس تیمی پرسپولیس روی یکی از دیوارها، نصب تابلوی باشگاه، نصب تابلوی راهنما و رفع نواقص ظاهری از جمله این تغییرات بود اما نامناسب بودن وضعیت سکوها خصوصا برآمدگی برخی از سنگ ها باعث خنده تماشاگران شد. حاشیه های دیگر این تمرین را در زیر می خوانید:

* حسین عبدی مربی پرسپولیس زودتر از همه بازیکنان در محل تمرین حاضر و حدود 20 دقیقه به صورت اختصاصی دور زمین دوید.

* نصب عکس بازیکنان پرسپولیس در گوشه ورزشگاه باعث شده بود تعدادی از آنها به سمت آن عکس رفته و خود را نگاه می کردند.

* بازیکنان پس از صحبت های علی دایی حدود 10 دقیقه دور زمین دویدند و پس از انجام حرکات سرعتی به دو گروه تقسیم شدند.

* تمرین تنیس فوتبال زیر نظر علی دایی در بخشی از زمین برگزار شد که جذابیت های این بازی باعث شده بود همه تماشاگران در نزدیکی محل برگزاری این تمرین حاضر و به تشویق بازیکنان پرسپولیس بپردازند. در یک تیم علی دایی، علیرضا حقیقی، حسین بادامکی، مازیار زارع، علیرضا محمد، و اشپیتیم آرفی حضور داشتند و در تیم دیگر حسین عبدی، مجتبی شیری، محمد منصوری، ابراهیم شکوری، سامان آقازمانی و علی عسگر بازی می کردند. محمد نوری هم داور این بازی بود.

* کری خوانی بین علی دایی و حسین عبدی و سایر بازیکنان در این تمرین بسیار جالب بود. علی دایی و حسین عبدی اکثر سرویس های تیم های خود را می زدند. ضمن اینکه دایی بارها با جرزنی سعی می کرد امتیاز را به سود تیم خودش تغییر بدهد و این مسئله باعث شده بود بازیکنان بگویند دایی دارد داور را تحت تاثیر قرار می دهد.

* تیاگو، الهایی و فشنگچی به صورت اختصاصی دور زمین دویدند و جلال اکبری، سپهر حیدری و غلامرضا رضایی هم در این تمرین حضور نداشتند. ضمن اینکه سکوبرت هم به صورت اختصاصی تمرین می کرد.

* در جریان تمرین سرعتی برای دقایقی بین علیرضا حقیقی و علیرضا محمد یک درگیری پیش آمد که همه فکر کردند این درگیری جدی است. اما این دو بازیکن با همدیگر شوخی می کردند.

* در بخش دیگر زمین سایر بازیکنان زیر نظر میاچ تمرین آقاوسط انجام دادند و سپس به مرور برنامه های تاکتیکی پرداختند.

* ساعت 11:50 ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا در مجموعه ورزشی درفشی فر حاضر شدند و در محلی که برایشان تعبیه شده بود نشستند و تمرین پرسپولیس را نگاه کردند.

* در ابتدای تمرین اعلام شد که این تمرین پشت درهای بسته است اما در نهایت خبرنگاران و تماشاگران اجازه ورود به سکوها را پیدا کردند البته در این بین نکته منفی که باعث ناراحتی خبرنگاران شده بود تبعیضی بود که بین خبرنگاران به وجود آمده بود زیرا تعدادی از آنها در بخش دیگری از ورزشگاه که محل ورود و خروج کادر فنی و بازیکنان است، نشسته بودند.

* تمرین تنیس فوتبال با پیروزی تیم عبدی برابر تیم دایی به پایان رسید که خوشحالی بازیکنان تیم عبدی پس از این پیروزی بسیار جالب توجه بود. علی دایی هم پس از پایان این بازی روی زمین چمن نشست و خستگی گرفت. از نکات جالب توجه این بازی ضربه قیچی برگردان آرفی بود که با تشویق تماشاگران همراه شد.