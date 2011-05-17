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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

در نخستین بازدید؛

بازرسان AFC از باشگاه پرسپولیس بازدید کردند

بازرسان AFC از باشگاه پرسپولیس بازدید کردند

بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در نخستین روز بازدید از تیم های لیگ برتر ایران صبح امروز از باشگاه پرسپولیس تهران بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید 6 نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا به ریاست سوزوکی ضمن دیدار با مسئولان بخش های اداری باشگاه پرسپولیس، مستندات حقوقی و گزارش های مالی این باشگاه را مورد بررسی قرار دادند. بازدید از محل تمرینات تیم پرسپولیس و ورزشگاه آزادی از دیگر بخش های بازدید بازرسان AFC بود.

تطابق آخرین وضعیت باشگاه های لیگ برتر ایران با شاخص ها و استانداردهای مورد نظرAFC به لحاظ حقوقی ، تجاری سازی و امکانات سخت افزاری از جمله اهداف بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در سفر به ایران است. بازرسان AFC عصر امروز نیز از باشگاه استیل آذین تهران بازدید خواهند کرد.

کد مطلب 1313924

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