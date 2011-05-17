بازرسان AFC از باشگاه پرسپولیس بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید 6 نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا به ریاست سوزوکی ضمن دیدار با مسئولان بخش های اداری باشگاه پرسپولیس، مستندات حقوقی و گزارش های مالی این باشگاه را مورد بررسی قرار دادند. بازدید از محل تمرینات تیم پرسپولیس و ورزشگاه آزادی از دیگر بخش های بازدید بازرسان AFC بود.

تطابق آخرین وضعیت باشگاه های لیگ برتر ایران با شاخص ها و استانداردهای مورد نظرAFC به لحاظ حقوقی ، تجاری سازی و امکانات سخت افزاری از جمله اهداف بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در سفر به ایران است. بازرسان AFC عصر امروز نیز از باشگاه استیل آذین تهران بازدید خواهند کرد.