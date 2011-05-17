  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

در ساحل غزه روی داد؛

شلیک نیروهای رژیم اسرائیل به کشتی امداد رسانی مالزی

شلیک نیروهای رژیم اسرائیل به کشتی امداد رسانی مالزی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یک سخنگوی سازمان صلح جهانی پردانا مالزی از شلیک نیروهای اسرائیلی به کشتی امدادی مالزی به مردم غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوآ، به گفته این فعال حقوق بشر نیروی دریایی رژیم صهیونیستی این کشتی حامل کمک های انسانی که به سمت ساحل غزه در حرکت بود را روز دوشنبه محاصره و پس از مورد هدف قرار دادن آن سعی در تغییر مسیر آن  به سمت ساحل مصر داشت .

منابع خبری در این زمینه اعلام کردند که کشتی امداد رسانی مالزی با عدم تبعیت از این دستور نظامیان صهیونیست به راه خود ادامه داده است.

بر اساس این گزارش11 خبرنگار و فعال ضد جنگ شامل 7 مالزیایی 2 هندی و 2 ایرلندی در این کشتی بودند که هیچ کدام از آنها آسیب ندیده اند.
 
سازمان صلح جهانی پردانا مالزی از سال 2003 به ریاست ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی با هدف مبارزه علیه جنگ و کشتار و حمایت از مردم مظلوم فلسطین فعالیت می کند.
کد مطلب 1313925

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها