شلیک نیروهای رژیم اسرائیل به کشتی امداد رسانی مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوآ، به گفته این فعال حقوق بشر نیروی دریایی رژیم صهیونیستی این کشتی حامل کمک های انسانی که به سمت ساحل غزه در حرکت بود را روز دوشنبه محاصره و پس از مورد هدف قرار دادن آن سعی در تغییر مسیر آن به سمت ساحل مصر داشت .

منابع خبری در این زمینه اعلام کردند که کشتی امداد رسانی مالزی با عدم تبعیت از این دستور نظامیان صهیونیست به راه خود ادامه داده است.



بر اساس این گزارش11 خبرنگار و فعال ضد جنگ شامل 7 مالزیایی 2 هندی و 2 ایرلندی در این کشتی بودند که هیچ کدام از آنها آسیب ندیده اند.

سازمان صلح جهانی پردانا مالزی از سال 2003 به ریاست ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی با هدف مبارزه علیه جنگ و کشتار و حمایت از مردم مظلوم فلسطین فعالیت می کند.