سایت جدید اینترنتی شبکه جوان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام احمدپور مبارکه مدیر شبکه جوان در آیین افتتاح سایت جدید شبکه جوان با اشاره به نقش وجایگاه رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها در دنیای امروز رسانه‌ای تک وجهی نیستند و اگر بخواهند خودشان را صرفا به ظرفیت‌های درونی محدود بکنند به شکلی خودشان را در بن بست قرار می‌دهند و نمی‌توانند نیازهای مخاطبان را آن طوری که باید بر طرف بکنند.

وی در ادامه افزود: وضیعت رادیو هم به همین نحوه است و ما هم به رسانه‌های دیگر نیاز داریم که خودمان را معرفی و از ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم. می‌توانیم بستری باشیم تا رسانه‌های دیگر از ظرفیت‌های ویژه رادیو بهره مند شوند.

احمدپور همچنین خاطر نشان کرد: اگر ما بتوانیم یک فضای رسانه‌ای مناسب برای مخاطبان خود با سلایق و علایق متفاوت فراهم کنیم به رسالتی که داریم عمل کردیم. فضای مجازی از جمله بخش‌هایی است که در کشورمان هنوز آن طوری که باید شناخته نشده است.هر چقدر ما بتوانیم ظرفیت‌های ویژه این حوزه را بشناسیم بهتر می‌توانیم از آن استفاده کنیم.