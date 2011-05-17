به گزارش خبرگزاری مهر، کتایون تقی زاده دبیر علمی سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار درباره تعداد سخنرانی های این کنفرانس گفت: تعداد 54 سخنرانی برای کنفرانس ملی سازه های فضاکار در نظر گرفته شده که 41 سخنرانی ایرانی و 13 سخنرانی بین المللی خواهد بود.

وی، یورگ اشلایش از آلمان، کوریو میورا و ماسائو سایتو از ژاپن، تیان لن از چین و پروفسور اندروچارلستون از نیوزلند را برجسته ترین سخنرانان بین المللی این کنفرانسها برشمرد.

تقی زاده درباره تعداد مقالات این کنفرانس نیز تصریح کرد: 44 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده ، که از 38 مقاله پذیرفته شده 20 عنوان برای سخنرانی ارئه شده است.

وی در ادامه توسعه و ترویج دانش در زمینه معماری و سازه‏های فضاکار، فراهم آوردن بستری برای ارایه نتایج تحقیقات محققان در زمینه معماری و سازه های فضاکار و بحث و تبادل نظر برای گسترش و تعمیق فعالیت‏های تحقیقاتی، توسعه و ترویج مهارت های مورد نیاز مدیران و متخصصان معماری و سازه های فضاکار و ایجاد و توسعه شبکه های متخصصان و کارشناسان معماری و سازه های فضاکار در کشور را از اهداف سومین کنفرانس ‏ملی سازه های فضاکار برشمرد.

تقی زاده همچنین ویژگی‏های معماری سازه های فضاکار، فرمشناسی در سازه های فضاکار، تأثیر متقابل فرم معماری و رفتار سازه ای، ویژگی های مصالح( اعضای سازه و پوشانه ها)، روشها و فرآیندهای تولید، ساخت، نصب و اجرا و مدیریت کیفیت را از محورهای این کنفرانس برشمرد.