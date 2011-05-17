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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

آغاز به کار سومین کنفرانس ملی سازه‌های فضا کار در دانشگاه تهران

سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار با حضور اساتید برجسته بین المللی ایرانی و خارجی در محل دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتایون تقی زاده دبیر علمی سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار درباره تعداد سخنرانی های این کنفرانس گفت: تعداد 54 سخنرانی برای کنفرانس ملی سازه های فضاکار در نظر گرفته شده  که 41 سخنرانی ایرانی و 13 سخنرانی بین المللی خواهد بود.

وی، یورگ اشلایش از آلمان، کوریو میورا و ماسائو سایتو از ژاپن، تیان لن از چین و پروفسور اندروچارلستون از نیوزلند را برجسته ترین سخنرانان بین المللی این کنفرانسها برشمرد.

تقی زاده درباره تعداد مقالات این کنفرانس نیز تصریح کرد: 44 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده ، که از 38 مقاله پذیرفته شده  20 عنوان برای سخنرانی  ارئه شده است.

وی در ادامه  توسعه و ترویج دانش در زمینه معماری و سازه‏های فضاکار، فراهم آوردن بستری برای ارایه نتایج تحقیقات محققان در زمینه معماری و سازه های فضاکار و بحث و تبادل نظر برای گسترش و تعمیق فعالیت‏های تحقیقاتی، توسعه و ترویج مهارت های مورد نیاز مدیران و متخصصان معماری و سازه های فضاکار و  ایجاد و توسعه شبکه های متخصصان و کارشناسان معماری و سازه های فضاکار در کشور  را  از اهداف سومین کنفرانس ‏ملی سازه های فضاکار برشمرد.

تقی زاده همچنین ویژگی‏های معماری سازه های فضاکار، فرمشناسی در سازه های فضاکار، تأثیر متقابل فرم معماری و رفتار سازه ای،  ویژگی های مصالح( اعضای سازه و پوشانه ها)، روشها و فرآیندهای تولید، ساخت، نصب و اجرا و  مدیریت کیفیت را از محورهای این کنفرانس برشمرد.

کد مطلب 1313927

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