10 پایگاه اطفاء حریق جنگلها در سراسر کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تقی ایروانی میزان پوشش حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را 40 درصد عنوان کرد و اظهارداشت: تا پایان برنامه پنجم این میزان پوشش حفاظتی بایدبه 75 درصد و در پایان برنامه ششم به 90 درصد برسد.

وی کاهش ده درصدی تشکیل پرونده را به عنوان شاخص کار یگان حفاظت سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری کشور نام برد و گفت: براساس شاخص مزبور، جرایم این حوزه باید ده درصد کاهش داشته باشد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: هدف گذاری ده درصدی مستلزم این است که از تجهیزات و فناوری های روز دنیا با توجه به مخاطراتی که در این حرفه برای نیروی انسانی وجود دارد، استفاده شود.

سرهنگ ایروانی تصریح کرد: به منظور استفاده از سیستم های نرم افزاری و تجهیزات نوین در حفظ و نگهداری عرصه های منابع طبیعی درصدد هستیم این طرح به صورت پایلوت در یکی از استان های شمالی کشور و یا دامنه جنوبی البرز به اجرا در بیاید.

وی از کاهش 9 درصدی مساحت اراضی تصرف شده در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن خبرداد و افزود: همچنین میزان پرونده های متشکله که شاخص کار یگان حفاظت سازمان جنگلها می باشد، 9 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ ایروانی با اشاره به افزایش 27 درصدی تماس های مردمی در سال گذشته گفت: افزایش تماس های مردمی و استفاده از پتانسیل های مشارکت مردمی در کاهش تشکیل پرونده ها موثر بوده است.

این مقام مسئول به احیاء کردن تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها اشاره کرد و افزود: متاسفانه در گذشته این قانون مورد بی مهری قرار گرفته بود اما با احیاء کردن قانون مزبور که کار پیشگیری از جرم و یا تخلف را برعهده دارد، میزان دستگیری متخلفان در این رابطه کاهش داشته است.

وی با اشاره به عملیاتی شدن کد امداد جنگل و مرتع با شماره 09696 و نیز شماره تلفن 120 گفت: استفاده از مشارکت های مردمی در کشف و برخورد با جرائم و اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور موجب می شود تا استراتژی صیانت از منابع طبیعی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور محقق شود.

فرمانده یگان حفاظت از جنگل‌ها، نارسایی در حفاظت از منابع طبیعی را از دیگر چالش های منابع طبیعی کشور نام برد و افزود: هم اکنون دو هزار و 200 نیرو در یگان حفاظت از جنگل‌ها به حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور مشغول به فعالیت هستنند، در حالیکه بر اساس استانداردهای جهانی باید به ازای هر 10 هزار هکتار یک نفر نیروی حفاظتی وجود داشته باشد.