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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

ساخت 10 مدرسه توسط خیران گلستان در سال 89

ساخت 10 مدرسه توسط خیران گلستان در سال 89

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیران مدرسه ساز گلستان گفت: 10 پروژه از سوی خیران مدرسه ساز طی سال گذشته در استان اجرا شد.

محمد حسین کمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این طرحها، چهار میلیارد ریال در روستاها و 10ریال در مناطق شهری هزینه شده است.

وی با اشاره به توزیع قلک در مدارس استان از سوی مجمع خیران مدرسه ساز گفت:150هزار قلک در مدارس سراسر استان توزیع شده است.
 
کمیلی بیان داشت: سال قبل با کمک دانش آموزان و معامان دو مدرسه در گنید و مدرسه ای در بندرترکمن و گمیشان احداث شد.
 
رئیس مجمع خیران مدرسه ساز گلستان افزود: همچنین یک مدرسه سه کلاسه در مراوه تپه با کمک دانش آموزان، معلمان و یک خیر در شرف ساخت است.
 
وی از شناسایی 700 خیر مدرسه ساز در استان خبر داد.
 
گلستان دو هزار و 850 مدرسه دارد که 4500 کلاس درس آن تخریبی است.
 
کد مطلب 1313930

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