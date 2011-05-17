ساخت 10 مدرسه توسط خیران گلستان در سال 89

محمد حسین کمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این طرحها، چهار میلیارد ریال در روستاها و 10ریال در مناطق شهری هزینه شده است.

وی با اشاره به توزیع قلک در مدارس استان از سوی مجمع خیران مدرسه ساز گفت:150هزار قلک در مدارس سراسر استان توزیع شده است.

کمیلی بیان داشت: سال قبل با کمک دانش آموزان و معامان دو مدرسه در گنید و مدرسه ای در بندرترکمن و گمیشان احداث شد.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز گلستان افزود: همچنین یک مدرسه سه کلاسه در مراوه تپه با کمک دانش آموزان، معلمان و یک خیر در شرف ساخت است.

وی از شناسایی 700 خیر مدرسه ساز در استان خبر داد.



گلستان دو هزار و 850 مدرسه دارد که 4500 کلاس درس آن تخریبی است.

