به گزارش خبرنگار مهر در مهریز، مهدی کیانی مقدم پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی گرامیداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر بر هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم این روز تاکید کرد و اظهار داشت: فتح خرمشهر مسئله ای عادی نیست و باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود.

وی افزود: فتح خرمشهر قطعه نفیسی از تاریخ ملت بزرگ ایران است که باید هر سال با شکوهتر از سال قبل به آن پرداخته شود.

کیانی مقدم ادامه داد: سوم خرداد نماد مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی است و در فتح خرمشهر و سراسر دفاع مقدس نقش محوری ولایت فقیه و حضرت امام (ره) و تفکرات ایشان باعث فتوحات رزمندگان اسلام می شد.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی نیز باید اطاعت و پیروی رزمندگان از امام راحل را سرمشق و الگوی خود قرار دهیم زیرا اطاعت از ولی‌فقیه نظام ما را بیمه می‌ کند.

کیانی ‌مقدم دلیل اصلی فتح خرمشهر را اتکا به خداوند و اعتماد به نیروهای خودی دانست.

وی در ادامه با اشاره تقارن سوم خرداد با ولادت حضرت زهرا(س) به فضایل آن بانوی گرامی اشاره کرد و بیان داشت: تمام ابعاد زندگی حضرت فاطمه (س)‌ برای زنان الگو است و این امر باید مورد توجه باشد.

بر اساس مصوبات این جلسه، برگزاری همایش بزرگ سوم خرداد در شهرستان مهریز، برپایی نمایشگاه عکس، نواختن زنگ مقاومت و ایثار در دبستانهای سطح شهر، برگزاری همایش دوچرخه سواری، برپایی ایستگاه صلواتی، افتتاح کتابخانه روستایی مدوار، پیاده روی بانوان، همایش بزرگ گرامیداشت روز زن، تجلیل ادارات از کارمندان زن و عیادت از سالمندان از مهمترین برنامه های این روز در شهرستان مهریز خواهد بود.