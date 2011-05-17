به گزارش خبرنگار مهر، مریم مجتهد زاده پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری بزرگداشت مقام زن با اشاره به اسامی این هفته گفت: اولین روز هفته زن به نام زن، بصیرت و ولایتمداری نامگذاری شده است. همچنین به دلیل نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به سال جهاد اقتصادی و نقش زنان در مدیریت اقتصادی خانواده و اصلاح الگوی مصرف خانوار و جامعه دومین روز این هفته با عنوان زن، قناعت و جهاد اقتصادی نامگذاری شده است.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از ماموریت های مهم مرکز امور زنان توجه به نقش تربیتی مادران و سهم اثرگذار آنان در ثبات و تحکیم بنیان خانواده است، گفت: به همین دلیل سومین روز هفته بزرگداشت مقام زن را با عنوان زن، تربیت و تعالی خانواده نامگذاری کردیم. همچینن در روز چهارم و پنجم خرداد عناوین زن، سلامت و امنیت اخلاقی و زن، حقوق و مسئولیت اجتماعی را برگزیدیم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم زن متدین و صالح اگر در جامعه حضور داشته باشد در اصلاح جامعه و امنیت اخلاقی اجتماع بسیار موثر است. در این زمینه باید به ماموریت جدید مرکز امور زنان و خانواده اشاره کنم این تغییر ساختار بر اساس ماموریت های مهم آن در سالهای گذشته بوده که سبب ایجاد معاونت های خانواده و سرمایه اجتماعی شده است.

مجتهد زاده با بیان اینکه آخرین روز هفته بزرگداشت زن به نام زن، معنویت و فرهنگ انتظار نامگذاری شده است گفت: اعتقاد تشیع به حضور زنان منتظر در کابینه امام عصر (عج) دلیل این نامگذاری بوده است که امیدواریم ائمه جمعه و جماعات بتوانند در این روز مسئولیت زن مسلمان را در مسیر هدایت جامعه به سوی انتظار واقعی مورد تاکید قرار دهند.

مجتهد زاده با اشاره به برنامه های شاخص این روز گفت: در اولین روز هفته بزرگداشت زن و مقام مادر جمعی از زنان با نثار گل با آرمان های امام راحل و معمار بزرگ انقلاب تجدید میثاق می کنند.

وی برنامه دومین روز این هفته را دیدار با مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: این دیدار می تواند منشور و ارائه رهنمود برای زنان باشد. همچنین همایش بزرگ تقدیر از 50 بانوی بزرگ و برگزیده کشور به عنوان بانوی بصیر با حضور رئیس جمهور و 4 هزار تن از اقشار مختلف بانوان ایرانی همانند سالهای گذشته در تالار وزارت کشور برگزار می شود.

وی از برگزاری جشنواره ورزشی هورا به عنوان یکی دیگر از برنامه های این هفته نام برد و گفت: این جشنواره برای دومین سال پیاپی با حضور 50 تیم ورزشی از سراسر کشور در هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در شهر تهران برگزار می شود.

همچنین تمامی 6 هزار زنی که در همایش بزرگ سال گذشته به پیشنهاد رئیس جمهور قرار بود به مشهد مقدس اعزام شوند به این سفر معنوی و مقدس فرستاده شدند.

مجتهد زاده با بیان اینکه محور اساسی فعالیت های این هفته با عنوان " حضرت زهرا (س) نماد ولایت پذیری و وحدت جهان اسلام است"، گفت: از نظر فرقه های اسلامی اعم از سنی و شیعه و جایگاه والایی که این بزرگ زن تاریخ اسلام در میان مسلمانان دارد بهترین موضوع و برترین الگو در جهان اسلام تلقی می شود به همین دلیل نامگذاری و هدایت برنامه های این هفته از سوی مرکز امور زنان و خانواده به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این محور بود که به تصویب نیز رسید.

مجتهد زاده با بیان اینکه هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر از شنبه 31 اردیبهشت ماه آغاز و تا روز 6 خرداد ماه ادامه می یابد گفت: یکی از وجوه شاخص هفته بزرگداشت مقام زن در سال جاری تقارن روز میلاد حضرت زهرا (س) و تولد سلاله پاک آن حضرت و امام راحل و حماسه بزرگ فتح خرمشهر است. از سوی دیگر با توجه به موج بیداری و خروش امت اسلامی در سراسر جهان برنامه های این روز را با محوریت زن، امام خمینی (ره)، ایثار و بیداری اسلامی برگزار می کنیم.

مجتهدزاده به برگزاری جشن بزرگ سوم خرداد از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد و گفت: از مادران شهدای دفاع مقدس در این روز تقدیر و تشکر می شود. همچنین فیلم ها و تئاترهایی که در سال گذشته به موضوع زن و جایگاه وی در خانواده و اجتماع پخش شده است مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه امسال 12 هزار و 573 برنامه در دستگاه های اجرایی و استانهای کل کشور به مناسبت این هفته در دست اجراست گفت: این برنامه ها در قالب فعالیت های علمی، تحقیقاتی، مراسم تقدیر و تجلیل، کارگاه های آموزشی، بازدید، همایش و ... طراحی شده است. از این تعداد 3 هزار و 494 برنامه در محور اجتماعی و 9 هزار و 79 برنامه در محور فرهنگی پیش بینی شده است. همچنین برنامه های در دست اجرا در این ایام تا کنون از سوی 18 استان و 17 دستگاه اجرایی به ستاد بزرگداشت مقام زن و روز مادر اعلام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اسماء مبارک حضرت زهرا (س) که از طرف خداوند نامگذاری شده است گفت: حضرت زهرا (س) بانویی است که جامع ترین نقطه تکامل حیات بشری را ارائه داده است. ایشان بزرگترین الگوی عملی ولایت پذیری است. ایشان چه در کلام و چه در عمل همیشه از ولایت دفاع می کرد تا آنجا که جان خود را در این راه گذاشت.

مجتهد زاده درادامه این نشست با اشاره به مهمترین فعالیت هایی که مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری در سال گذشته انجام داده است گفت: تغییر ساختار این سازمان یکی از مهمترین اقداماتی بود که سبب چابک شدن و سرعت عمل در انجام وظایف این سازمان شد. همچنین تشکیل ستاد ملی زنان از اقدامات مهم سال گذشته است که از موازی کاری ها در این حوزه جلوگیری می کند.

وی از پیوست خانواده در طرح ها و لایحه های دستگاه های مختلف خبر داد و گفت: درصورتیکه طرح یا لایحه ای اثرات منفی بر خانواده ها داشته باشد باید مورد بازبینی قرار گیرد.

مجتهد زاده برگزاری اجلاس وزرای امور زنان سازمان کنفرانس اسلامی را یکی دیگر از دستاوردهای این سازمان دانست و گفت: پس از 32 سال این اجلاس بیانیه ای صادر کرد که از بسیاری از کنوانسیونهای جهانی عملیاتی تر است در احقاق حقوق زنان موثرتر عمل می کند.