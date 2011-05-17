قانونگرایی رویکرد اصلی پلیس در سال 90 است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدیمقدم صبح سه شنبه در فرماندهی انتظامی مازندران که با حضور فرماندهان انتظامی و استاندار مازندران برگزار شد، افزود: نیروی انتظامی در سالهای اخیر تلاش کرده که با صلابت بیشتری مسیر ایجاد امنیت را برای شهروندان فراهم آورد.
وی با اعلام اینکه تا حد زیادی توانستهایم به این مطلوب دست پیدا کنیم، افزود: رضایت عمومی نیز در این زمینه مناسب ارزیابی میشود.
فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه باید گامهای خدمتگزاری برای محیط امن بیشتر شود، قانونگرایی همراه با عطوفت را محور فعالیت نیروی انتظامی برشمرد.
وی از مازندران به عنوان قدیم ترین پایگاه شیعه یاد کرد.
وی اظهار داشت: این استان باید در تمام زمینهها از جمله ایجاد امنیت عمومی الگو باشد.
احمدیمقدم امنیت و انضباط اجتماعی را یکی از شاخصهای توسعه یافتگی هر کشور برشمرد و گفت: نحو رفتار پلیس سطح توسعه فرهنگی آن کشور را نشان میدهد.
وی از کاهش تصادفات و تلفات در سوانح به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی یاد کرد و افزود: پلیس برای رسیدن به این مطلوب در مرکز میدان قرار دارد.
فرمانده ناجا با اشاره به اینکه تهدیدات نرم و ناپیدا از جانب دشمنان به سرعت در حال توسعه است، اظهار داشت: استفاده از بستر رسانه اینترنت و ماهواره برای اغتشاش از ابزار تهدید کننده امنیت جامعه محسوب میشود که باید پلیس در مقابل تمام تهدیدات آماده باشد.
وی بر کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه تاکید کرد وگفت: نیروی انتظامی باید سازمان فناور محور برای مبارزه با این تهدیدات قلمداد شود.
احمدی مقدم یادآور شد: ارتقای قدرت ارتباطات اجتماعی، مشارکت دادن جامعه در طراحیها و ارتقای سرمایههای اجتماعی باید در دستور کار پلیس قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه پلیس پاسخگو افراد فداکار و مخلص میخواهد، تصریح کرد: قدرت حرفهای در خدمت و خدمتگزاری توسط پلیس باشد.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبعیت از ولایت فقیه را حافظ انقلاب و ارزشهای دینی برشمرد و تاکید کرد: محوریترین عامل تداوم حکومت دینی هویت بخشی به نظام ولایی است.
نظر شما