زمان آموزش تعاونگران خراسان رضوی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد رضویان‎ راد بعد از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: در استان خراسان رضوی 10 هزار شرکت تعاونی به ثبت رسیده است.

وی دلیل عمده غیرفعال بودن بعضی از شرکت های تعاونی را در استان آشنا نبودن اعضای این شرکت ها با فعالیت تعاونی دانست و بیان داشت: بخشی از تعاونی ها نیز ماموریت فعالیت آنان به اتمام رسیده است.

وی با تاکید بر این که انحلال برخی از شرکت های تعاونی به دلیل عدم کارآیی آنها نیست، یادآور شد: در حال حاضر شرکت تعاونی جدیدی در حوزه مسکن تشکیل نمی شود.

دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به این که با تعاون و همفکری می توان قله های عرصه اقتصادی را فتح کرد، ادامه داد: با ظرفیت بخش تعاون توانستیم افراد ثبت نام شده را در مسکن مهر ساماندهی کنیم.

رضویان‎راد به نقش اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مصرف در هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: این شرکت ها به دلیل نظارت ویژه و اعتماد سازی در کنار دولت، توانستند اقدام به ذخیره سازی و توزیع گسترده کالا های مختلف به جامعه نمایند.

وی از سه برابر شدن فعالیتهای بخش تعاون در سال جهاد اقتصادی نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: تعاون، اقتصاد مطهر است چرا که در این نوع اقتصاد ظلم به کارگر نداریم.

وی از واگذاری مسئولیت 160 شرکت تعاونی کارکنان مصرف دولت در استان به اتحادیه تعاونی خبر داد و بیان کرد: با این روند و براساس قانون اصل 44 نظارت، حسابرسی و برگزاری انتخابات مجامع عمومی این شرکت ها در اتحادیه ها شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: برای اولین بار شورای حل اختلاف در بخش تعاون استان تشکیل شده است.

دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی تأکید کرد: اگر می خواهیم سهم تعاون در اقتصاد افزایش یابد باید آموزش تعاون را در مقاطع آموزش و پرورش به آموزش عالی گسترش داد.

وی با اشاره به این که وظیفه وزارت تعاون در بخش اقتصاد ساماندهی و هدایت افراد جویای کار است، گفت: سال 2012 میلادی از سوی سازمان ملل به عنوان سال جهانی تعاون، نامگذاری شده است.