به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای گسترش و تقویت فعالیت‌های حقوقی سرپرست سازمان بسیج حقوقدانان، جمعی از معاونین این سازمان با وزیر دادگستری دیدار و گفت‌وگو کردند که در این دیدار بر حمایت از این سازمان در عرصه بهداشت حقوقی تأکید شد.

مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در دیدار با مسعود اخوان فرد سرپرست سازمان بسیج حقوقدانان و جمعی از معاونین این سازمان ضمن ابراز خوشنودی از تشکیل این سازمان جایگاه آن را در میان مجموعه حقوقی کشور خالی دانست و حمایت خود را از برنامه‌‌های این سازمان در جهت گسترش بهداشت حقوقی و در عرصه‌های مختلف که مورد نیاز جامعه امروز است اعلام کرد.

همچنین در ادامه این دیدار مسعود اخوان فرد سرپرست سازمان بسیج حقوقدانان ضمن ارائه گزارشی از روند تشکیل این سازمان، ظرفیت نیروی انسانی موجود و برنامه پنج ساله و همچنین برنامه سال جاری گفت: توان اصلی سازمان بسیج حقوقدانان در عرصه‌هایی مانند جذب، سازماندهی، ارتقای توانمندی حقوقدانان بسیجی و مدنظر قرار دادن نیازهای فوری و حیاتی مسئولان ذیصلاح و در راس همه تبعیت از تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در عرصه‌های جامعه حقوقی کشور بسیار بالاست.