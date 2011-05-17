استانداردسازی آزمایشگاههای پزشکی قانونی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی مهدوی پیش از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان پزشکی قانونی گلستان افزود: اگرچه ارتقای سطح و تأسیس آزمایشگاه قانونی از امور مهم محسوب می شود اما این مهم در مراکز استانی و شهرستانی توأم با نگاه جامع در هر سه وجه نیروی انسانی متخصص، فضای فیزیکی و تجهیزات فنی باید باشد.

مدیر کل امور آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور بر به کارگیری روش‌های آزمایشگاهی نوین تأکید کرد و افزود: این روش‌ها باید به صورت مکتوب (در قالب عملیاتی استاندارد) به حوزه آزمایشگاهی ارسال تا پس از کسب تایید نهایی، به سراسر کشور و به نام اداره کل پیشنهاد دهنده ابلاغ شوند.

مهدوی با استقبال از بهبود روش های آزمایشگاهی گفت: البته قبل از جایگزینی باید روش و فرآیند آن به صورت مکتوب و مستند به حوزه امور آزمایشگاهی ارائه شوند، تا بعد از تایید به نام اداره کل پیشنهاد دهنده از آن ها استفاده شود و لازم است تا مدیران از کارشناسان حوزه آزمایشگاهی در جهت ارائه روش‌های نوین یا بهینه سازی روش‌ها حمایت کنند.

وی از همه مدیران درخواست کرد برای خرید دستگاه‌های آزمایشگاهی چه به لحاظ نوع دستگاه و چه به لحاظ مشخصات فنی آن، نظر اداره کل امور آزمایشگاهی را کسب کنند.

مهدوی در همین ارتباط افزود: در صورتی که مشخصات فنی دستگاه با نظر کارشناس کاربر منافات دارد، دلایل کتبی اشکال آن به حوزه آزمایشگاهی ارسال تا با بررسی توسط کارشناسان ذیربط در این خصوص اقدام لازم به عمل آید.

وی افزود: همچنین در صورتی که شرکت ها و نمایندگی های فروشنده تجهیزات و مواد مصرفی دارای اشکال درخصوص ارائه خدمات پس از فروش و یا کیفیت مواد مصرفی ارائه شده باشند، مورد یا موارد کتباً اعلام شود تا تذکر جدی در این خصوص به آن ها داده و در صورت عدم رفغ اشکال، با آن ها برخورد قانونی شود.

وی گفت: چنانچه یک شرکت معتبر در لیست حوزه آزمایشگاهی نباشد، ولی اداره کل استان آن را شناسایی کرده است، باید مورد برای بررسی کتباً اعلام شود تا در صورت مناسب بودن در فهرست شرکت ها قرار گیرد، به ویژه زمانی که در خصوص خرید یک دستگاه، شرکتی شناسایی شود که آن را با همان مشخصات فنی اما به قیمتی ارزان تر ارائه کند.