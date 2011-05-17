به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جمع مسئولان روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع طی سخنانی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی روابط عمومیها اقناعسازی و ترغیب است، گفت: این رسالت خطیر با کار هدفمند، هوشمند و هنرمندانه قابل تحقق است.
سردار وحیدی مخاطب شناسی را از ارکان اصلی پیامرسانی ذکر کرد و گفت: این مهم در آیات و روایات نیز تاکید شده است که متناسب با لسان، عقول و فهم مخاطب باید پیامرسانی کرد.
وزیر دفاع روابط عمومی را از شئون مدیریتی یک سازمان ذکر کرد و تصریح کرد روابط عمومی نقش تعیینکننده و محوری در پیشبرد اهداف و برنامههای یک سازمان دارد.
وی افزود: ترویج و نهادینهکردن فرهنگ کار، تلاش و خدمت مضاعف در یک سازمان از طریق برنامههای جذاب، متنوع، نشاطآور و ترغیب کننده وظیفهای که روابط عمومیها باید بدان اهتمام ورزند.
سردار وحیدی با بیان اینکه غرب امروز با استفاده از تکنیکهای پیچیده روابط عمومی تلاش میکند افکار عمومی یعنی فکر، اراده و رفتارها را به تسخیر خود دربیاورد گفت: با ظهور انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی و استمرار آن قدرت نرم آنان نیز که مصداق آیه شریفه "ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت" است و از سستترینها خانههاست، فروریخت.
سردار وحیدی پیام رسانی در بخش دفاع را بدلیل اینکه حامل ارزشهای بسیار گرانسنگی است، دشوارتر ، حساستر ذکر کرد و تصریح کرد: باید در این میدان با دقت و هوشمندی خاصی عمل کرد.
وزیر دفاع گفت: پیامهای ما باید امیدآفرین، نشاطآور، تحرکبخش و مبتنی بر ارزشهای ناب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و خنثیکننده القائات و توطئههای دشمنان باشد.
سردار وحیدی در پایان با تشکر و قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، روز 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی را به فعالان این عرصه خطیر تبریک و تهنیت گفت.
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