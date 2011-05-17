به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه همایش سیاستهای پولی و ارزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با برنامه حذف صفرها از پول ملی چاپ اسکناس درشت متوقف شده است، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه قرار است حذف صفرها در پول ملی انجام شود فعلا برنامه چاپ اسکناس های درشت را متوقف کردیم، این در حالی است که چاپ اسکناس درشت را در دستور کار داشتیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چاپ اسکناس 50 هزار تومانی به جای چک پول 50 هزار تومانی در دستور کار قرار داشت، افزود: با توجه به توقف انتشار اسکناس درشت، برنامه جمع آوری چک پول های 50 هزار تومانی نیز متوقف شده است.

سازمانهای نظارتی گفتند چک پولهای 100 هزاری را جمع کنید

وی با اشاره به جمع آوری و پشت نویسی چک پولهای 100 هزار تومانی گفت: پیش از این بانک مرکزی عنوان می کرد که باید چک پولهای 100 هزار تومانی پشت نویسی و از چرخه خارج شوند، زیرا گردش پولی کشور را دچار سختی می کنند اما با مخالفت برخی ها مواجه شدیم، این در حالی است که سازمان های نظارتی پس از آن در ارسال نامه هایی به بانک مرکزی اعلام کردند که باید این چک پولها پشت نویسی شوند.

بهمنی با تاکید بر اینکه در حال حاضر عملا چک پول های 100 هزار تومانی از جریان اقتصادی و پولی کشور خارج شده اند تصریح کرد: این کار با یک برنامه ریزی صورت گرفت در عین حال می توانیم با برنامه ریزی چک پول های 50 هزار تومانی را نیز از گردونه خارج کنیم.

وی با بیان اینکه چاپ اسکناس های ریز هزینه ها را برای کشور بالا می برد، هزینه چاپ هر قطعه اسکناس در کشور را 38 تا 50 تومان عنوان کرد و افزود: سرانه اسکناس در ایران نیز بسیار بالاست و به 100 برگ می رسد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه انتشار اسکناس های کوچک و همچنین سکه های ریز معنا ندارد، گفت: هزینه چاپ و تولید اسکناس و سکه های ریز بیش از هزینه مبادلاتی آنهاست.

به گفته وی ضرب سکه های 50 ریالی و 100 ریالی معنا ندارد، زیرا مشاهده می شود که مثلا در شرق تهران 200 تن سکه خرد ذوب شده است این امر نشان می دهد که نیکل این سکه ها به مراتب دارای ارزش بیشتری نسبت به ارزش مبادلاتی آن است.

رشد اقتصادی

بهمنی در خصوص دلایل عدم اعلام رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی گفت: در خصوص نرخ رشد اقتصادی اختلاف نظرهایی بین برخی وزارتخانه ها و بانک مرکزی وجود داشت و بانک مرکزی نیز نمی خواست در محاسبات خود این نرخ را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه در آینده بسیار نزدیک و پیش از 6 ماهه اول سالجاری نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام خواهیم کرد، گفت: به طور قطع اعلام این نرخ بدون هیچ گونه دستکاری صورت خواهد گرفت.

بهمنی تاکید کرد: بانک مرکزی کوچکترین رقمی به نرخ رشد اقتصادی اضافه نخواهد کرد، زیرا محاسبات این بانک بسیار دقیق است به طوری که حدود 70 نفر دکترای اقتصاد در بانک مرکزی این نرخها را محاسبه می کنند؛ بنابراین شرافت کاری خود را زیر سئوال نمی برند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانک جهانی به دلیل اعلام نرخ رشد اقتصادی صفر درصد برای ایران عذرخواهی کرده و اعلام نموده که این نرخ را اصلاح خواهد کرد.

چکهای برگشتی

بهمنی از اجرای برنامه ای برای چکهای برگشتی خبر داد و گفت: بر این اساس قرار است تنها به افرادی که تعداد چک های برگشتی آنها در حداقل ممکن قرار دارد دسته چک بدهیم.

وی با بیان اینکه برای ارائه دسته چک ها نیز مبلغ معینی تعیین خواهد شد، تصریح کرد: مثلا فردی که امروز در بانک برای دریافت دسته چک حساب باز می کند دلیل ندارد که دسته چک پنجاه یا 100 برگی دریافت نماید این در حالی است که فقط دسته چک ها را به مصرف کنندگان واقعی خواهیم داد.

ساماندهی موسسات پولی

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظارت بر سیستم بانکی توسط بانک مرکزی دگرگون خواهد شد، گفت: بر اساس برنامه ریزیها قرار است به تخلفاتی که در سیستم بانکی و پولی کشور صورت می گیرد در وهله اول اخطار داده شود یعنی برای اولین بار به بانک ها اخطار داده می شود در وهله دوم میزان ذخایر قانونی آنها افزایش می یابد و در وهله سوم به مدیرعامل آنها اخطار داده می شود و در نهایت بانکها، موسسات اعتباری، صندوق ها و صرافی های متخلف تعطیل خواهد شد و شکی در این موضوع نداشته باشید.

وی با بیان اینکه 293 هزار میلیارد ریال پول در اختیار چند موسسه بدون مجوز وجود داشت، گفت: این ارقام با ساماندهی ها می تواند وارد بازار اقتصاد شود.

بهمنی در خصوص مشکلاتی که برای مردم در نتیجه ادغام برخی تعاونیها مانند بهمن ایثار ایجاد شد، گفت: مطمئن باشید که تمام پول های مردم که در این گونه تعاونی ها سپرده گذاری کردند محفوظ است و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

بهمن ایثار

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی ها این گونه موسسات در یک دیگر ادغام شده اند . تعاونی بهمن ایثار که به موسسه مولی الموحدین سپرده شده، قرار است سپرده های مردم در کمتر از 5 میلیون تومان را به آنها بازپرداخت نماید و در مراحل بعدی به بقیه افرادی که بیش از این رقم در این تعاونی سپرده گذاری کرده اند پرداخت نماید، بنابراین اول پول های با ارقام کم تر و بعد پول ها با ارقام درشت تر پرداخت خواهد شد یعنی سپرده ها نوبتی بازپرداخت می شوند.

پولشویی

بهمنی در خصوص دستاوردهای سفر مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به واشنگتن برای شرکت در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عنوان کرد، در جلسات خاص به آقایان تفهیم کردیم که پولشویی در ایران به هیچ وجه وجود ندارد، زیرا مذهب و دین ما از 1400 سال قبل درآمدهای ناشی از راه غیر صحیح را حلال ندانسته و تنها ما این کار را به صورت قانونمند درآوردیم.

وی با اشاره به اینکه امسال برای 187 کشور دنیا گزارش پولشویی ایران را ارائه کردیم، گفت: هر زمان که در واشنگتن جلسه ای برگزار می شد بیانیه ای علیه ایران صادر می کردند اما این بار هیچ بیانیه ای علیه ایران صادر نشد.

بهمنی گفت: در این اجلاس ما انتقاد کردیم که صدور نفت بدون پول به دلیل مشکلات ایجاد شده در بخش نقل و انتقالات پولی بانک ها چگونه امکان پذیر است بنابراین اگر نفت را صادر نکنیم قیمت نفت در دنیا افزایش خواهد یافت.

وام مسکن

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هنوز پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها به جز بانک مسکن ممنوع است، گفت: رقم وام ساخت مسکن 20 میلیون تومان است .

وی ادامه داد: این گونه نیست که دستورالعمل اجرای پرداخت وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه شده باشد و این بانک آن را تایید نکرده باشد و تنها موردی که بانک مرکزی کنترل و نظارت آن را به درستی انجام می دهد، بخش مسکن است.