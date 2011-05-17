تغییر دوباره رنگ آب در بندرعباس/ بوی فاضلاب در آب شرب

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تغییر مجدد رنگ، طعم و بوی آب شرب در برخی محلات شهر بندرعباس موجب نگرانی شهروندان بندرعباسی شده به طوری که بیشتر ساکنان این مناطق از خوردن آب شبکه آب شهری خودداری کرده و به مصرف آب معدنی روی آورده اند.

تغییر رنگ و طعم آب برای چندمین بار است که در بندرعباس مشاهده می شود و آب موجود در شبکه آب شهری حاوی املاح و موادی همچون جلبک بوده و بویی شبیه به بوی فاضلاب دارد.

در مورد اخیر تغییر رنگ بیشتر در محله های زیباشهر و شهناز بندرعباس مشاهده شده و حتی برخی شهروندان به علت مصرف آب در بیمارستان بستری شده اند.

آب برای شستشو هم مناسب نیست

مهران کرمی یکی از ساکنان محله زیباشهر بندرعباس در این خصوص به خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: از سه روز گذشته آب شرب محله زیباشهر با تغییر رنگ و طعم مواجه شده و آب دارای رنگی کدر و بویی شبیه به بوی فاضلاب دارد.

وی افزود: پس از مصرف این آب حالت تهوع به فرد دست می دهد و حتی برخی افراد به علت مصرف آب در بیمارستان بستری شده اند.

کرمی اظهار داشت: این آب حتی برای شستشو هم مناسب نیست و ما به اجبار برای شستشو از آن استفاده کرده و از آب معدنی برای نوشیدن استفاده می کنیم.

وجود "لجن" در آب شرب

سید مهدی موسوی یکی از شهروندان ساکن محله شهناز بندرعباس در خصوص وضعیت آب به خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: حدود سه روز است که رنگ آب تغییر کرده و وقتی آب را در لیوان می ریزیم حدود دو سانتی متر در آن "لجن" و جلبک جمع می شود.

وی ادامه داد: ما برای مصرف آب مجبوریم از دستگاههای تصفیه آب خانگی استفاده کنیم اما با این وجود نیز آب دارای طعم و بویی بد است.

به نظر می رسد وضعیت آب در برخی محلات شهر بندرعباس بسیار بدتر از گذشته شده و حتی نمونه هایی از فاضلاب و جلبک در آن دیده شده است.