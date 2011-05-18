بازگشت بازماندگان سانحه شاتل کلمبیا به فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید طیف سنج آلفا مغناطیس، آزمایشگاه دو میلیارد دلاری فیزیک ذره ای که با هدف بررسی پرتوهای پر انرژی کیهانی برای یافتن ماده تاریک، ضد ماده و دیگر رویدادهای ناشناخته کیهانی ساخته شده است، یکی از مشهورترین، مهمترین و گران قیمت ترین بسته های آزمایشگاهی باشد که توسط شاتل اندیور به ایستگاه فضایی انتقال یافته است.

اما تنها محموله شگفت انگیر اندیور این طیف سنج نیست، مجموعه ای از کرمها، از دسته کرمهای مشهور به C.elegan که بار آخر در پرواز مرگبار شاتل کلمبیا حضور داشتند و تنها موجوداتی بودند که از این انفجار مهیب جان سالم به در بردند نیز به همراه اندیور راهی ایستگاه فضایی شده اند.

شاتل کلمبیا در اول فوریه 2003 در حالی که قصد عبور از اتمسفر و فرود آمدن بر روی زمین را داشت به دلیل نقصی که در لایه حفاظت حرارت این شاتل به وجود آمده بود، منفجر شد. هر هفت سرنشین این شاتل جان خود را از دست دادند اما در میان لاشه های شاتل، صدها کرم از این خانواده که برای انجام آزمایش در حال بازگشت به زمین بودند، زنده باقی مانده بودند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، اکنون اعضای خانواده همان کرمها به عنوان موضوعی برای مطالعات ناسا به همراه اندیور به فضا فرستاده شدند. به گفته محققان کرمهای C.elegan به عنوان مدلی برای بررسی ژنتیک، بیماری، سالخوردگی و انواع بیماری ها، ارگانیزمهای رایج و مورد استفاده در مطالعات زیست پزشکی به شمار می رود. این ارگانیزمها در بسیاری از ویژگی های بیولوژیکی با انسانها مشترک هستند.