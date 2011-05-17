تخصص؛ چالش متولیان روابط عمومی/ محلی برای کارمندان یدکی!

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس هم اکنون عدم آگاهی از تکنولوژیهای ارتباطات و اطلاعات، عدم دسترسی به ابزارهای علمی، ایجاد بحران اطلاع رسانی، عدم تحصیلات کافی و یا مدرک آکادمیک غیر مرتبط، عدم استفاده از نیروهای متخصص، اعمال دیدگاه و تفکرات مدیران سازمان و... از مهمترین مشکلات و چالشهای روابط عمومی در این استان است.

اما باید اذعان داشت که که این چالش به نظر می رسد در تمام سازمانهای دولتی و اجرایی کشور وجود دارد، چنانچه برسیها نشان داده با وجود اینکه سالانه بیش از 100 نفر به عنوان کارشناسان روابط عمومی که به صورت مجزا در دانشگاههای مختلف تدریس می شود، فارغ التحصیل می شوند، اما متاسفانه سازمانها، نهادها، موسسات و ارگانهای دولتی و غیر دولتی از این نیروهای متخصص و کارآمد که حداقل 65 درصد علوم و فنون مدیریت ارتباطات و تبادل اطلاعات را در اختیار دارند، استفاده نمی کنند.

به نظر می رسد این مشکل که از آن می توان به عنوان بحران اطلاع رسانی و ارتباطات دوسویه در عصر ارتباطات و اطلاعات نام برد، در بین روابط عمومیهای دستگاه های دولتی استان اردبیل نمود بیشتری داشته و چرخه مدیریت را به شکل نگران کننده ای به بن بست کشیده است.

به گونه ای که چالش در روابط عمومیها امروز به سرعت دامنگیر رسانه ها را نیز گرفته و آنها را نیز درگیر بخش بیهوده ای از کارهای روزمره کرده و یا فرصت اطلاع رسانی را به دلایل مختلف از این رسانه ها گرفته است.

بی شک این گونه روابط عمومیها هرگز برای سازمان خود مثمرثمر نخواهند بود و سازمان خود را در تنگنای ارتباطی و اطلاعاتی قرار خواهند داد.

روابط عمومیها؛ پارکینگ کارمندان یدکی

ایفای نقش صرف تدارکات، ریسه زدن، چاپ بنر، دعوت از رسانه ها برای مصاحبه مدیر مربوطه و... جزو ابتدایی ترین نقش یک مدیر و حتی از اجزا پایین روابط عمومی است. دوران روابط عمومیهایی که تنها نقش اموراتی نظیر نصب پارچه نوشته خیر مقدم و یا دار بست زدن در کنار خیابانها است، طی دهه های گذشته به سر آمده، اما افسوس که ما هنوز از این افراد ضعیف که تنها اسم روابط عمومی را یدک می کشند در پست مدیریت اطلاع رسانی استفاده می کنیم.

در حال حاضر مدیران روابط عمومی دستگاه های دولتی به تبلیغات اساساً دید منفی دارند و تبلیغات را تنها هزینه ای بیهوده برای سازمان مطبوع خود می پندارند که شاید این دیدگاه نیز با توجه به باند بازی و بازیهای پشت پرده دور از ذهن نباشد.

به اعتقاد بسیاری از خبرنگاران و رسانه های جمعی فعال دراردبیل، مدیران روابط عمومی دستگاه های دولتی این استان در برابر کوچکترین انتقاد و حتی پیشنهاد موضع گیری تند و غیر منطقی دارند و منتقد را دشمن سرسخت سازمان و مدیر مربوطه خود تلقی کرده و با تحریمهای خبری، اطلاعاتی و ارتباطاتی منتقد، رسانه و یا خبرنگار را تنبیه و تادیب می کنند.

این گونه مدیران انعکاس اخبار و تعامل با رسانه ها وخبرگزاریها را از وظایف دست چندم خود فرض کرده و کوچکترین اهمیتی برای تبادل اطلاعات و اخبار سازمانی خود ندارند و حتی برخی از مدیران روابط عمومی در بین سازمانها و نهادها دیده شده که حتی اسم خبرگزاری و تفاوت آن را با رسانه های مکتوب و دیگر رسانه ها نمی دانند.

بی شک اینگونه مدیران به طبع از تفکرات روسا سازمان خود، فقط ارتباط با صدا و سیما را تعامل خبری می نامند و پوشش خبری و نشان دادن تصویر رئیس خود را در اخبار محلی تلویزیونی تمام کمال می دانند و از افتخار تحقق این مهم رسانه های مکتوب و بویژه مولتی مدیا را نفی می کنند.

با روند فعلی و با توجه به بررسیها می توان به گفته های یکی از مدیران روابط عمومی دولتی که روابط عمومیهای اردبیل را به پارکینگ کارمندان یدکی و بدون تخصص تشبیه کرده بود، صحه گذاشت.

انتخاب مدیران روابط عمومی با ملاکهای حرفه ای صورت نمی گیرد

مدیر خانه مطبوعات استان در گفتگو با خبرنگار مهر ضعف مسئولان روابط عمومی را به عنوان مرکز اطلاع رسانی و متولی ارتباط سازمان مربوطه با خبرنگاران و نشریات و نیز اقشار مردم از دیگر دلایل مهم در تحقق این چالش دانست و ابراز داشت: هم اکنون بسیاری از مدیران روابط عمومی این استان عملکرد، نقش و حتی تفاوت نشریات و هفته نامه و خبرگزاری را نمی دانند.

به گفته حبیب احمدی، انتصاب مسئولان روابط عمومی از سوی مدیران استان اردبیل بر اساس میزان تخصص، ارتباط مدارک دانشگاهی، تجربه، فعالیتهای رسانه ای، آشنایی با خبر و.... نبوده و ملاکهایی غیر از این در تعیین آنها تاثیرگذار بوده است.

وی همچنین با اشاره به چالشهای موجود در حیطه روبط عمومیهای دستگاه های دولتی استان و نگاه دوگانه مدیران این حوزه به مطبوعات و خبرنگاران استان اظهار داشت: بی شک این فرایند جریان آزاد خبری و اطلاع رسانی را با چالش روبرو می کند.

مدیر خانه مطبوعات استان اردبیل اضافه کرد: برای رفع این مشکل، خانه مطبوعات این استان به عنوان متولی فعالیتهای دوسویه رسانه ها و خبرنگاران تعامل سازنده ای را با دستگاه های اجرایی استان داشته که نتایج ثمربخشی تاکنون داشته اما به نظر می رسد کافی نیست.

وی عدم نقد پذیری و یک سویه نگری برخی از مدیران را و بالطبع روابط عمومیها را از مهمترین علل ایجاد رفتارهای گزینشی در بحث جریان خبری عنوان کرد و یادآور شد: برخی از مدیران از نقد سازنده رسانه های گروهی و خبرنگارانی که دغدغه اجتماعی و رسالتی دارند، می ترسند.

مدیریت اطلاعات و نقش روابط عمومی

یکی از کارشناسان ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: آنچه که باید در شرایط فعلی به آن پاسخ گفته شود این است که کدام یک از مدیران رواط عمومی در سازمانهای دولتی و غیر دولتی این استان از تکنولوژی اطلاعات (حتی 10 درصد) آگاهی دارند؟ کدام روابط عمومی مولتی مدیاست؟ مدیران ما چقدر از مدیریت اطلاعات و نقش روابط عمومیها در سازمان خود آگاهی دارند؟

مجتبی شکری افزود: نکته اینجاست که وقتی مدیران ارشد دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی به صورت موازی با آن و مدیران روابط عمومی به صورت منطقی که هم فن، هم هنر و هم علم را در اختیار داشته باشند، انتخاب نشوند این چالش و بحران در سازمانها فروکش نخواهد کرد و روابط عمومی به خودی خود هرگز نقشی را به عنوان نقش ثمربخش و مطمئن ایفا نخواهد کرد، حتی اگر این روابط عمومی در بالاترین سطح امکاناتی و اطلاعاتی باشد.

به گفته وی باید در کنار این ابزارها از نیروی انسانی که به تمام استراتژی روابط عمومی آگاهی داشته و یا به عبارتی نقش راهبردی روابط عمومی را به صورت علمی و تکنولوژی آموخته و به علوم نوین جهانی روابط عمومی دسترسی دارد، استفاده شود تا به غایت و نهایت پیشرفت در مقابل دستگاه و یا نهاد و موسسه تعامل بخشد.

اما باید اذعان داشت که امروزه بنا به دلایل زیادی که همواره تلاش می شود پوشیده بماند، بیشتر مدیران روابط عمومی بویژه در ادارات و دستگاه های دولتی از این علوم و تکنولوژیهای روز روابط عمومی، اطلاع رسانی و ارتباطات بی بهره بوده که مهمترین دلیل آن را باید در تفکرات و خواسته های مدیران و روسای این ادارات جستجو کرد.

اعمال تفکرات مدیران سازمان در چرخه اطلاع رسانی

این گونه مدیران روابط عمومی در تقابل منافع جامعه، بیشتر منافع مدیران خود را در نظر می گیرند و بدین ترتیب همیشه کارشناسان این رشته علمی و هنری را که به دو سویه بودن روابط عمومی تاکید عمده ای دارند، متقاعد کنند.

مدیران روابط عمومی امروز به صراحت اعلام می کنند که منافع مدیر و رئیس سازمان، سازمان و اهداف آن به ترتیب در اولویت فعالیتها و برنامه های آنها قرار دارند و تحقق این اهداف مبتدی و فاجعه بار را از سوابق مهم کاری، دستاوردها و افتخارات خود می دانند.

کارشناس ارتباطات و روابط عمومی همچنین اعتقاد دارد در جهان کنونی و درعصر ارتباطات و اطلاعات که بعنوان تکنولوژی جدید نام برده می شود، بی شک نقش روابط عمومی در مدیریت اطلاعات و ارتباطات غیر قابل انکار می باشد.

وی ابراز داشت: در شرایط کنونی که اطلاعات و ارتباطات حرف اول و آخر را در مدیریت جهانی دارد، تمام رهبران و مدیران موسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی به ارتباطات و اطلاعات و تبادل آن و نقش پر رنگ روابط عمومی ها در این مسیر و در این کانال به خوبی آگاه بوده و بالطبع تمام تلاش خود را برای بهره‌گیری از این ابزار برای بر قراری ارتباط و تبادل اطلاعات به کار می گیرند.

شکری خاطر نشان کرد: مطالعات و بررسیهای صورت گرفته نشان داده است که نهاد، موسسه و یا حتی دولتی موفق بوده که با شناخت کافی و وافی و به درستی از این ابزار پر قدرت نهایت استفاده را به کار برده اند. این بهره گیری در تمامی جهات و زوایا صورت می گیرد و به برنامه ریزی بسیار دقیق، علمی و عملی نیاز دارد.

امروزه در تمام دنیا روابط عمومی را معادل هنر قلمداد می کنند، پس باید برای رشد و تعالی این هنر و طبیعتاً رشد و تعالی نهاد و موسسه مربوطه از آخرین متد و روشهای تکنولوژی استفاده کرده و هزاران نکته دیگر باید در این حیطه رعایت و به کار گرفته شود.

اما مطمئن باشید که رعایت مو به موی همه این نکات هم به خودی خود کافی نیست زیرا به کارگیری همه این نکات و استفاده از تمام ابزارهای پیچیده علمی و فنی و ضروری اگر در کنار یک شخصیت و فرد علمی نباشد هرگز به ثمر و نتیجه نخواهد رسید.