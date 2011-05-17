زهرا جلیل‌ثانی دبیر شورای بانوان صنعت چاپ ایران از برپایی گردهمایی اعضای این شورا در آستانه میلاد حضرت فاطمه (س) خبر داد و گفت: به مناسبت تولد حضرت فاطمه (س) نخستین گردهمایی اعضای شورای بانوان صنعت چاپ در قالب جشنی برای بزرگداشت روز زن و مادر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این مراسم، دوشنبه 2 خرداد ماه از ساعت 16 تا 18 در ساختمان تهران اسکنر به نشانی خیابان بهارستان، خیابان علایی، شماره 5 برگزار می‌شود و از بانوان فعال عرصه چاپ می‌خواهیم که در صورت تمایل به شرکت در این گردهمایی از پیش ما را در جریان بگذارند.

دبیر شورای بانوان صنعت چاپ تاکید کرد: بانوانی که علاقه‌مند به حضور در این جشن هستند، می‌توانند تا روز شنبه 31 اردیبهشت ‌ماه با شماره تلفن 09122404681 حضور خود را اعلام کنند تا در برنامه‌ریزی مراسم تعداد افراد شرکت‌کننده در نظر گرفته شود.

جلیل‌ثانی افزود: از برنامه‌های گردهمایی اعلام موجودیت دوباره شورا، معرفی بیشتر افرادی که در راه‌اندازی و امور اجرایی شورا سهیم هستند، عضوگیری حضوری از افراد، دریافت نظرات و پیشنهادهای بانوان فعال عرصه چاپ و ... است.

وی همچنین در پایان از ادامه عضوگیری شورا خبر داد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند در نشانی http://banovanechap.ir ثبت‌نام کرده و به جمع ما بپیوندند.