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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

30 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره امسال منتشر می‌شود

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سازمان برنامه‌ریزی انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره را در سال 90 انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدی افزود : سازمان بورس امسال به میزان گسترده ای اوراق اجاره منتشر خواهد کرد اما تعداد انتشار این اوراق، بستگی به تقاضای شرکت ها دارد.
 
وی درباره نشست اخیر کمیته فقهی سازمان بورس اظهار داشت : مهم ترین بحث این جلسه، موضوع وقف سهام و امکان معاملات آن در بورس بود.
 
عضو هیئت مدیره سازمان بورس گفت : در پایان این جلسه مقرر شد بررسی های بیشتری درباره وقف سهام صورت گیرد تا در نشست های بعدی کمیته فقهی درخصوص این موضوع تصمیم گیری شود.
 
وی بازنگری درقراردادهای اوراق صکوک و محتوای اوراق اجاره را از دیگر مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس اعلام کرد.  
سعیدی خاطر نشان کرد: بر اساس تصمیمات کمیته فقهی سازمان بورس، طراحی اوراق مضاربه برای تامین مالی سرمایه درگردش شرکت‌ها و اوراق مرابحعه نیز امسال به اتمام می رسد
 

کد مطلب 1313964

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