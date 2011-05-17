دکتر سید محمد ثقفی در خصوص ویژگیهای معرفتی مرحوم آیت الله بهجت به خبرنگار مهر گفت: مرحوم آیت الله بهجت از شاگردان مرحوم آیت الله اراکی و آیت الله بروجردی بود. ایشان در سطح عالی اجتهاد خبره شده و در این امور تدریس می‎کردند. هنر ایشان این بود که معلومات خود را به رخ دیگران نمی‎کشید. نوعی اخلاق و عرفان در درسهای ایشان مبرز بود.

وی افزود: بعد از فوت آیت الله خویی علمایی از جمله آیت الله محفوظی و آیت الله مصباح و آیت الله شیرازی ایشان را برای مرجعیت معرفی کردند. وی مردی عارف و در زندگی بسیار قناعت پیشه بود. پسرانش محمد آقا و علی آقا هردو از محضر ایشان فیض بردند و اکنون خود در عرفان دستی دارند.

این استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد ادامه داد: ایشان کم حرف بودند و وقتی حرف می‌زدند همگان به سواد و کرامات ایشان پی می‌بردند. معارف دینی همچون فقه، اصول و کلام را با اصول عرفانی در آمیخت و با تصوف عملی همراه کرد. کمتر مجتهدی همانند ایشان توانست معارف نظری را با معارف عملی بیامیزد.

حجت الاسلام ثقفی درباره یکی از خصوصیات بارز اخلاقی آن مرحوم اظهار داشت: از خصوصیات بارز اخلاقی ایشان این بود که کمتر به تشریفات و آداب و رسوم دیدارهایش می‎پرداخت و ساده نشین بود، آن هم در شریاطی که تشریفات و وقت دادنها مد شده است .

این محقق و پژوهشگر در پایان متذکر شد: کسانی می‌خواهند برای بالابردن شأن و مقام آن مرحوم ارتباط ایشان با امام زمان را مطرح می‌کنند که در این خصوص اغراق می‌کنند زیرا کسی که با امام زمان ارتباط داشته باشد این راز را مخفی نگه می‌دارد و طوری نیست که همگان از آن خبر داشته باشند.