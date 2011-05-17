به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سجادی در نشست خبری بزرگداشت مقام زن که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد با بیان اینکه طرح جامع نظام خانواده در حال تدوین است، گفت: فاز مطالعاتی این طرح آغاز شده است و مشکلات و مسایل اختصاصی هر استان به طور ویژه بررسی میشود.
وی ادامه داد: در حال بررسی ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد و موسسات غیردولتی برای بکارگیری آنها در فعالیتهای کلان در امور خانواده هستیم. همچنین بانک اطلاعاتی محصولات فرهنگی از جمله فیلم، کتاب، نشریه و ... با موضوع خانواده در حال تدوین است که براساس آن این موسسات رتبه بندی شده و در موارد مورد نیاز از آنها استفاده میشود.
معاون خانواده مرکز امور زنان با بیان اینکه یکی از مهمترین مسایل خانوادهها طلاق است، گفت: برنامههایی برای حمایت خانوادهها در 5 سال اول زندگی پیشبینی شده تا کم کم این خانوادههای نوپا به ثبات مورد نیاز برسند.
وی ادامه داد: این حمایتها در قالب برنامههای آموزشی قبل، حین و بعد از ازدواج است و جزوات آموزشی که توسط مراکز تحقیقاتی و مشاور خانواده تهیه شده به این خانوادهها ارسال میشود.
سجادی با تاکید بر اینکه طرح تحکیم بنیاد خانواده در دستور کار این معاونت قرار دارد، گفت: طرحهایی که در حال حاضر در این زمینه اجرا می شود نیز مانند طرح ملی رحمت، بصیرت در دل این طرح گنجانده شده است.
وی اضافه کرد: در طرح تحکیم خانواده مردان نیز همچون زنان آموزش میبینند و در همین رابطه با وزارت صنایع و معادن رایزنیهای لازم برای آموزش کارگران در حوزه تربیت فرزندان و برخورد با زنان شده است.
معاون خانواده مرکز امور زنان با بیان اینکه طرح جامع نظام خانواده بر ایمن سازی خانوادهها تاکید دارد، گفت: طرح سلامت خانواده از نظر جسمی، فکری و اجتماعی نیز پیش بینی شده است.
سجادی در پاسخی به پرسشی مبنی بر این که چه اقدامات عملی برای استحکام بینان خانواده شده است، گفت: مقام معظم رهبری در 26 بند نظام تحول اداری را تبیین کردند که در این زمینه با حضور زنان فرهیخته کشور 80 نشست برگزار خواهد شد که تا کنون سه نشست با حضور مشاورین بانوان نهادهای مختلف برگزار شده است و به زودی نتایج این نشست ها اعلام می شود.
در ادامه این نشست پروین هدایتی معاون سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به برنامههای هفته بزرگداشت زن گفت: جشنواره ورزشی حورا در قالب 37 تیم ورزشی متشکل از کارکنان وزارتخانههای مختلف در این هفته برگزار میشود. همچنین نمایشگاهی از توانمندی زنان در کاخ موزه گلستان برگزار میشود.
هدایتی از خلق 52 تابلوی نقاشی توسط 6 نقاش خانم خبر داد و گفت: خلق این تابلوها رکورد تازهای است که در گینس و کتاب گینس به ثبت میرسد. همچنین هنرمندان خطاط نیز دو تابلوی نفیس با موضوع حدیث شریف کساء و دعای بسمالله النور را خلق میکنند.
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