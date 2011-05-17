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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

سومین دفتر ترانه کاکایی فردا بررسی می‌شود

سومین دفتر ترانه کاکایی فردا بررسی می‌شود

سومین مجموعه ترانه عبدالجبار کاکایی با عنوان "با تو این ترانه‌ها شنیدنی‌ است" فردا چهارشنبه 28 اردیبهشت در فرهنگسرای رازی نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست محمدعلی بهمنی، علی معلم و حمیدرضا شکارسری به عنوان منتقد حضور دارند و به بررسی ترانه‌های کاکایی می‌پردازند.

"با تو این ترانه‌ها شنیدنی‌ست" دربرگیرنده حدود 100 ترانه از این شاعر و ترانه‌ سراست که آثار چهار سال اخیر وی را شامل می‌شود؛ این ترانه‌ها اغلب توسط خوانندگان مختلف اجرا شده‌اند.
 
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر "با تو این ترانه‌ها شنیدنی ا‌ست" از ساعت 17:30 در فرهنگسرای رازی به نشانی میدان قزوین، خیابان هلال‌احمر، نرسیده به میدان رازی، سالن پردیس سینمایی برگزار می‌شود.
کد مطلب 1313974

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