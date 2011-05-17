به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست محمدعلی بهمنی، علی معلم و حمیدرضا شکارسری به عنوان منتقد حضور دارند و به بررسی ترانههای کاکایی میپردازند.
"با تو این ترانهها شنیدنیست" دربرگیرنده حدود 100 ترانه از این شاعر و ترانه سراست که آثار چهار سال اخیر وی را شامل میشود؛ این ترانهها اغلب توسط خوانندگان مختلف اجرا شدهاند.
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر "با تو این ترانهها شنیدنی است" از ساعت 17:30 در فرهنگسرای رازی به نشانی میدان قزوین، خیابان هلالاحمر، نرسیده به میدان رازی، سالن پردیس سینمایی برگزار میشود.
نظر شما