75 درصد از یخهای هیمالایا کم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان سازمان تحقیقات فضایی هند با استفاده از تصاویر ماهواره ای در تحقیقاتی که 15 سال به طول انجامید نشان دادند که 75 درصد از یخهای هیمالایا درحال کم شدن هستند.

هدف از این پروژه که با بودجه وزارت محیط زیست و جنگلهای هندی انجام شد بررسی پایه های علمی افسانه های ناپدید شدن یخهای بام دنیا است. درحقیقت نتایج بررسیهای یک کمیسیون تجسس درباره تغییرات آب و هوایی نشان می داد که یخهای بام دنیا تا سال 2035 به طور کامل از بین می روند.

هرچند تحقیقات هندی پیش بینهای کمیسیون تجسس را تائید نمی کند باوجود این، دلایل نگران کننده ای را در مورد کاهش یخهای این سلسله جبال ارائه می دهد.

در این خصوص مدیر این پروژه در مرکز کاربردهای فضایی در احمدآباد هند اظهار داشت: "نمی توانم بگویم که ما در شرایط خوبی قرار داریم چراکه می بینیم که 75 درصد از یخها کم شده اند. ما این نتایج را به زودی در یک مجله علمی منتشر می کنیم."

وی افزود: "بسیاری از یخهای هیمالایا هنوز در شرایط خوب سلامت هستند و بنابراین از بین نمی روند. علت نابودی یخها تنها به دمای بالا بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در آن شرکت دارند."

این تحقیقات حوزه های آبخیز ایندوس، گنگ، براماپوترا و مناطقی از چین، نپال، بوتان و پاکستان را بررسی کرده است.

براساس گزارش "آسیا نیوز"، این سازمان تائید کرد که در 15 سال اخیر ابعاد یخها به طور متوسط 3.75 کیلومتر کاهش یافته است و 17 درصد نیز از سال 1989 هیچ تغییری را به ثبت نرسانده اند و 8 درصد نیز درحال حاضر در فاز توسعه قرار دارند.