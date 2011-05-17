مشترکین برق در اصفهان به بیش از یک میلیون رسید

حمیدرضا پیرپیران در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور ایجاد انشعاب و توزیع برق در میان جامعه هدف در سطح استان، افزود: پس از ایجاد انشعابات جدید در سال گذشته و ابتدای سال جاری، هم‌اکنون تعداد مشترکین برق در سطح استان اصفهان از یک میلیون و 50 هزار مشترک فراتر رفته و تا پایان سال جاری این تعداد افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته، یک سال بسیار مطلوب به منظور خدمات‌رسانی برق به مردم سطح استان اصفهان بود، اظهار داشت: در سال گذشته 64 هزار و 548 اشتراک برق به صورت دیماندی و عادی به تعداد مشترکین سطح استان اصفهان افزوده شد.

مدیرعامل شرکت انتقال برق استان اصفهان با بیان اینکه میزان انشعاب‌گذاری برق برای مشترکین سطح استان در سال گذشته به نسبت سال پیش از آن افزایش یافته است، تصریح کرد: در سال گذشته میزان واگذاری‌های انشعابات برق در سطح استان اصفهان 14 درصد افزایش یافت.

وی با مقایسه آمار انشعاب‌گذاری برق در سال‌های 88 و 89 در سطح استان اصفهان، اضافه کرد: طی سال 89 در حالی 64 هزار و 548 مشترک برق به تعداد مشترکین برق استان اصفهان افزوده شدند که در سال 88، این تعداد 56 هزار و 717 مورد را شامل می‌شد.

پیرپیران به اختلاف انشعاب‌گذاری برق طی سال‌هایی 88 و 89 در سطح استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: تعداد مشترکین جدید در سال 89 به نسبت سال پیش از آن، هفت هزار و 831 مورد افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به دلایل افزایش انشعاب‌گذاری برق در سطح استان اصفهان، ادامه داد: احداث واحدهای مسکونی مهر در سطح استان اصفهان که بیشترین تعداد واحدهای مسکونی مهر در سطح کشور را شامل می‌شود، یکی از دلایل افزایش مشترکین برق در این استان محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان همچنین هدفمندسازی یارانه‌ها را در افزایش مشترکین برق این استان بی‌تاثیر ندانست و گفت: برخی از مشترکین برق در سطح استان اصفهان که مالک ساختمان‌های چند طبقه بودند، پس از هدفمندی یارانه‌ها اقدام به ایجاد انشعاب جداگانه برای هر یک از طبقات و واحدهای مسکونی کردند که این موضوع نیز در افزایش تعداد مشترکین برق در سطح استان تاثیر مثبتی بر جای گذاشته است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ایجاد شبکه‌های فشار ضعیف در حوزه توزیع برق در سطح استان اصفهان پرداخت و افزود: در سال گذشته نزدیک به 673 کیلومتر شبکه انتقال برق فشار ضعیف در سطح استان اصفهان ایجاد شد.

پیرپیران همچنین با اشاره به ایجاد شبکه فشار متوسط و نصب دستگاه‌های پست و ترانسفورماتور هوایی و زمینی در سطح استان اصفهان، اظهار داشت: احداث 526 کیلومتر شبکه انتقال برق فشار متوسط به همراه نصب هزار و 787 دستگاه پست و ترانسفورماتور هوایی و زمینی نیز از جمله اقدامات انجام شده از سوی شرکت توزیع برق استان اصفهان طی سال‌ گذشته بوده است.

وی با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر برق‌رسانی به روستاها در اولویت‌های شرکت توزیع برق استان اصفهان قرار گرفته است، تصریح کرد: در سال گذشته 11 نقطه روستایی در سطح استان اصفهان از نعمت برق برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های تاسیساتی این شرکت در سال جاری، اضافه کرد: افزایش ضریب ایمنی تاسیسات و توسعه مباحث مرتبط با مسائل مهندسی برق از جمله اولویت‌های شرکت توزیع برق استان اصفهان در سال جاری به شمار می‌رود.