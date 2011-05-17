نجیب رزاق به آمریکا رفت/ واشنگتن چهارمین شریک تجاری مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی برناما، نجیب رزاق که به دعوت مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد به انگلیس رفته بود روز دوشنبه در یک سخنرانی با موضوع ائتلاف میانه روها و مفاهمه بین تمدنی در این دانشگاه شرکت کرد.

بر اساس این گزارش نجیب رزاق که امروز سه شنبه به منظور بررسی و توسعه مبادلات و همکاری های تجاری و اقتصادی انگلیس را به قصد نیویورک ترک کرده و درمراسم افتتاحیه جلسه شورای مشورتی جهانی اختراعات وعلم جهانی برای مالزی که در آکادمی علوم نیویورک برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

شورای مشورتی جهانی اختراعات و علم جهانی به منظور تبدیل مالزی به یک کشور اقتصادی پیشرفته با تغییر نگرش آن بر روی موضوعات علمی و اختراعات ایجاد شده است.

براساس این گزارش آمریکا با بیش از 36 میلیارد دلار مجموع مبادلات تجاری چهارمین شریک تجاری مالزی در سال گذشته میلادی به حساب می آید.