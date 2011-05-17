به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار خبر رسوایی رئیس صندوق بین المللی پول، تداعی کننده خبرهای متعددی است که در سالهای گذشته درباره چهره های سرشناس جهان منتشر شده، خبرهایی که گاه با استعفای این مقامات از مقام خود همراه بوده است. انتشار خبرهای مربوط به رسوایی های اخلاقی دست کم در 10 سال اخیر شدت بیشتری به خود گرفته ماجرایی که با انتشار خبر رسوایی "بیل کلینتون" رئیس جمهور اسبق آمریکا آغاز شد.

بیل در آن روزها دومین دوره حضور خود در کاخ سفید را تجریه می کرد. رئیس جمهوری که به سبب سیاستهای مختلف اقتصادی و سیاسی خود توانسته بود محبوبیت زیادی در آمریکا دست و پا کند به یکباره خود را در لبه پرتگاه و حتی از دست دادن زندگی خود دید.

خبر رسوایی اخلاقی کلینتون این بود که وی به ارتباط با یکی از کارمندان کاخ سفید با نام "مونیکا لوینسکی" متهم شد و در این راه حتی به دادگاه نیز احضار شد.

چهره سرشناس دومی که انتشار خبر رسوایی اخلاقی وی سبب شد تا به یک باره ورق به زیان او برگشته و مجبور به استعفا از سمتش شود "پل ولفوویتز" رئیس بانک جهانی و از دوستان نزدیک "جرج بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا بود.

داستان رسوایی اخلاقی ولفوویتز از این قرار بود که وی به اتهام ارتباط با یکی از کارمندان زن بانک جهانی ( شاها ریزا ) و پرداخت بیش از حد حقوق و مزایا به او مورد بازخواست کمیته اجرایی بانک جهانی قرار گرفت و در جلسه ای که تا ساعات پایانی شب ادامه داشته و 24 نفر از کارکنان ارشد بانک در آن حضور داشتند، نتیجه حاصله این بود که بهتر است ولفوویتز از سمت خود استعفا دهد وعلاوه بر این تصمیم، کمیته اعلام کرد که : ولفوویتز باید به پرسشهای زیادی در این رابطه پاسخ بگوید.

شاها ریزا در کنار پل ولفوویتز

بر همین اساس جزئیات پرونده رسوایی اخلاقی رئیس بانک جهانی حکایت از آن داشت که "شاها ریزا"(از کارمندان این بانک که به داشتن رابطه پنهانی با ولفوویتز متهم است) زمانی به عنوان کارمند وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) به شمار می رفت و به مدت یک ماه نیز در عراق فعالیت کرده بود.

در نتیجه این رسوایی ولفوویتز مجبور به کناره گیری از پست ریاست بانک جهانی شد.

چهره سرشناس بعدی که انتشار رسوایی اخلاقی وی با پوشش گسترده رسانه های جهان روبرو شد، "موشه کاتساف" رئیس سابق رژیم صهیونیستی بود.

داستان کاتساف از این قرار بود که پلیس رژیم اسرائیل در سال 1385 اعلام کرد به دستور دادستان به اتهامی که از سوی یکی از کارکنان زن دفتر موشه کاتساف (رئیس رژیم صهیونیستی)به وی وارد شده رسیدگی خواهد کرد.

موشه کاتساف

این زن که پیشتر سمت منشی دفتر کاتساف را برعهده داشت، اعلام کرده بود کاتساف از وی سوء استفاده جنسی کرده ؛ رسیدگی به این پرونده پنج سال طول کشید البته در همان روزهای ابتدایی این رسوایی کاتساف از سمت ریاست رژیم صهیونیستی کناره گیری کرد. وی پس از تایید اتهامات وارده بر وی به هفت سال زندان محکوم شد.

شخصیت بین المللی بعدی که فساد اخلاقی وی تیتر یک رسانه های جهان شد کسی نبود به جز "جاکوب زوما" رئیس جمهوری جنجالی آفریقای جنوبی. فساد وی تا حدی بود که صاحب یک فرزند نامشروع نیز شده بود.

زمانی که وی به فساد اخلاقی متهم شد داردای پنج زن قانونی بود. اما پس از آنکه رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به خاطر روابط نامشروعی که به دنیا آمدن یک دختر منجر شد، مورد انتقاد قرار گرفت،‌ وی از مردم آفریقای جنوبی عذرخواهی کرد.

جاکوب زوما

با این حال تحلیلگران اعلام کردند که افشای این رسوایی اخلاقی جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، تاثیر اندکی بر عملکرد وی دارد، چون زوما در میان مردم آفریقای جنوبی از حمایت زیادی برخوردار است.

مورد بعدی در این میان شخصی بود که جهانیان از سالها قبل، وی را به خاطر کارهای غیرقانونی اش می شناختند و این شخص کسی نبود به جز "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر ایتالیا.

برلوسکنی که همچنان رسیدگی به پرونده فساد اخلاقی وی در جریان است متهم به برقراری رابطه نامشروع با یک دختر نوجوان مغربی و همچنین چندین زن ایتالیایی دیگر است.

کریمه المحروق در کنار سیلویو برلوسکنی

ارتباط برلوسکنی با کریمه زمانی جنجالی شد که پلیس ایتالیا در بهار سال جاری این دختر را در رابطه با یک پرونده سرقت بازداشت کرد و برلوسکنی در تماس با پلیس ایتالیا خواستار آزادی وی شد . در آن زمان این خبر رسانه ای نشد، اما ارتباط برلوسکنی با این دختر در آبان ماه سال گذشته تبدیل به تیتر یک بسیاری از رسانه های جهان شد.

بر اساس این گزارش در ابتدا گفته شد : رسوایی جدید "سیلویو برلوسکنی" مربوط به اقدام وی در پرداخت پول و جواهر به یک دختر نوجوان 17 ساله است. این دختر نوجوان که رقاص باله است در مصاحبه با نشریات ایتالیایی گفته است : به همراه 10 زن دیگر برای شرکت در میهمانی که به مناسبت روز ولنتاین ترتیب داده شده بود به خانه مجلل برلوسکنی در نزدیکی میلان رفتیم و شخص وی در این مراسم به من پول و جواهرات داد.

و اما آخرین مورد مربوط به افشای فساد اخلاقی "دومنیک استراوس کان" رئیس صندوق بین المللی پول بود. استراوس کان به اتهام تلاش برای تجاوز به پیشخدمت هتلی در منتهن آمریکا بازداشت شده و امروز سه شنبه نیز روانه زندان شد.

استراوس کان یکی از نامزدهای احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه به شمار می ‌رفت، قرار بود روز یکشنبه با آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان در برلین دیدار کند و بعد در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا حاضر شود . روز گذشته نیز یک نویسنده فرانسوی به نم "تریستان بانون" مدعی شده که حدود 9 سال قبل استراوس کان به او تجاوز کرده است. این خانم نوه همسر دومش بوده است.

این شش مورد افرادی بودند که فساد اخلاقی آنها تایید شده است، اما در سالهای اخیر افراد سرشناسی نیز بوده اند که هنوز فساد اخلاقی آنها تایید نشده که دو نفر از مهمترین این افراد "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر فعلی و رئیس جمهور سابق روسیه هستند.

ماجرای اتهام وارده بر اوباما از این قرار است که چندی پیش روزنامه آمریکایی “نشنال اینکوایرر” تاکید کرد که اوباما در سال ۲۰۰۴ با "ویرا بیکر" دستیار خود که در تبلیغات انتخاباتی وی برای ورود به مجلس سنا میلیونها دلار کمک مالی جمع آوری کرده بود ارتباط نامشروع داشته است.

تصویر یکی از نشریات آمریکایی برملاکننده فساد اخلاقی اوباما

البته این اولین بار نیست که موضوع رابطه اوباما با دستیار خود مطرح می شود، زیرا پیش از این نیز در سال ۲۰۰۸ روزنامه انگلیسی “دیلی میل” این موضوع را افشا کرده بود . به نوشته نشنال اینکوایرر در حالی که بیکر این شایعات را تکذیب کرده است مخالفان اوباما اعلام کرده‌ اند که بیش از یک میلیون دلار به کسی که اطلاعات مفیدی در این زمینه ارائه دهد پرداخت خواهند کرد.

و اما ماجرای آقای ولادیمیر پوتین، در گیرودار انتشار خبر رسوایی ولفویتز نوبت به ولادیمیر پوتین رسید تا درباره او هم شائبه‌ هایی مطرح شود. پوتین به ایتالیا رفت تا با برلوسکنی نخست‌وزیر ایتالیا که او هم در عرصه رسوایی ید طولایی دارد دیدار کند.

در کنفرانس خبری برلوسکنی و پوتین یکی از خبرنگاران سئوال غیر منتظره‌ای از وی پرسید که پرده از رابطه او با آلنا کابائفا ژیمناست مشهور این کشور برداشت . خبرنگار از پوتین پرسید که آیا شما با کابائفا ازدواج می‌کنید؟ پوتین در پاسخ به این پرسش برآشفت و با لحنی تند و انتقادآمیز پاسخ خبرنگاری که این پرسش را مطرح کرده بود، داد که اشک او را درآورد.

این رسوایی توسط روزنامه “موسکوسکی کورسپندنت” به نقل از یکی از اعضای دوما منتشر شد. اما این مسئله هیچ تبعاتی برای پوتین به همراه نداشت، بلکه تاوان رسوایی را روزنامه مذکور پرداخت کرد و تعطیل شد.