به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد صبح امروز سه شنبه در مراسم روز جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به پیشرفت های ارتباطی با فناوری اطلاعات گفت: خاطرم است که در 48 سال پیش اگر کسی به ماموریتی چند ماهه می رفت تا زمانی که برگردد کسی از حالش خبر نداشت. بارها اتفاق افتاده بود که در سایر نقاط دنیا حوادث و اتفاقات علمی بوقوع می پیوست اما اخبار آن به کندی و با فاصله به بقیه دنیا اعلام می شد. اما با وجود مخابرات در ارتباطات هم اکنون تمامی مسیرها به راحتی در دسترس است.

وی با بیان اینکه برای خرید یک تلفن ثابت منزل ما در نارمک حدود 5 سال در انتظار بودیم گفت: آن زمان در محله یک نفر تلفن داشت و مابقی همسایه ها از آن استفاده می کردند. اما هم اکنون 40 میلیون ظرفیت نصب شده تلفن ثابت با قیمت 50 هزار تومان وجود دارد اما مشتری برای خرید وجود ندارد.

احمدی نژاد در مورد وضعیت موبایل نیز با اشاره به اینکه فروش موبایل بورس سفته بازی تلقی می شد ادامه داد: در یک دوره ای در سال 76 و 77 تلفن موبایل قیمتش 2.5 میلیون تومان بود اما الان با کلی پول تبلیغاتی که اپراتورها خرج می کنند یک خط سیم کارت 10 هزار تومان است با 5 هزار تومان شارژ اولیه و 150 دقیقه مکالمه رایگان. هم اکنون در دکه های روزنامه فروشی می توان یک سیم کارت هم خرید و هم یک سیم کارت جایزه برد.

وی با اشاره به جهش های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید و بکارگیری تحقیقات و پژوهش گفت: ما می توانیم در مرز توانایی جامعه بشری در این بخش حرکت کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه این ظرفیت در ایران وجود دارد اظهار امیدواری کرد که برنامه های فناوری ارتباطات و اطلاعات در برنامه پنجم زودتر از موعد مقرر انجام پذیرد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش ارتباطات و اهمیت آن در حقیقت ذهن بشر خاطرنشان کرد: یک لحظه ذهن خود را در حقیقت انسان ببرید. انسان آن موجودی است که خدای متعال به عنوان خلیفه در زمین خلق کرده و بر این اساس توانمندی در تمام ابعاد به بشر داده است.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه هر چقدر میزان دایره ارتباطات بشر گسترش یابد فرصت شکوفایی ارتباطات الهی اش بیشتر می شود ادامه داد: در این راستا افق نگاه انسان نیز افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه از هر فرصتی می توان به انواع مختلف استفاده کرد، گفت: ارتباطات می تواند ابزاری در خدمت شکوفایی یا سقوط انسان باشد. بر این اساس مرور جامعه اسلامی نشان می دهد که حقیقت اصلی انسان زمانی بروز می کند که همه تعلقات و تعصبات خود را برطرف کند و به درجه ای از انسانیت برسد که حلقه های متعصب انسانی را شکسته و رو به تعالی قدم بردارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه کسانی که در کار ارتباطات مشغول هستند نباید در ذهنشان تنها توجیه اقتصادی را دستاورد ارتباطات بدانند گفت: بشریت بسیار بالاتر از نگاه اقتصادی است و می توانند در مسیر کمال با بسترهای ارتباطی به اتصال لایتناهی برسند.

وی با اشاره به شبکه های ارتباطی بی واسطه که از سوی برخی ها برای تبدیل نوع فرهنگ در خانواده های ایرانی در کشور تحمیل شده است ادامه داد: اینها می خواهند سلطه خود را به فرهنگ کشور ما تحمیل کنند اما آرمان و نگاه ما متفاوت است و آینده ما با آنها تفاوت هایی دارد.

احمدی نژاد ادامه داد: یکی از ابزارهای تحقق آرمان ایرانی - اسلامی همین شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی است که اراده ما را برای رسیدن به این مهم چند برابر می کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه سرعت رشد فناوری در عرصه ارتباطات شبیه نور است یادآوری کرد اولین تلفن های موبایل 2 کیلو وزن داشت اما الان یک دستگاه تلفن موبایل با حجم و اندازه بسیار کوچک تمام مختصات اطلاعات را نمایش می دهد و ظرفیت حفظ اطلاعات را در یک سلول خواهد داشت.

وی گفت: هم اکنون برخی کشورها اطلاعات را در پوست خود ذخیره می کنند که این ذخیره سازی اطلاعات نشان از افق حداکثری ارتباطات در دنیا دارد.

وی با بیان اینکه افق نگاه ارتباطات با هیچ حد و مرز و حصاری به پایان نمی رسد خاطر نشان کرد: زمانی حقیقت انسان بروز می کند که بی نهایت انسان بروز کند و گسترش ارتباطات فرصتی برای شکوفایی بی نهایت انسان خواهد بود.