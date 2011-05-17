صبا سهمیه قم در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور را حفظ کرد

سیدجواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با پایان دیدارهای مرحله گروهی رقابتهای لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم با قرار گرفتن در میانه جدول در این مسابقات برای فصل آینده ماندنی شد.
وی ادامه داد: تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی رقابتهای لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور در دیداری خانگی در این گروه میزبان تیم فوتبال نوجوانان صنعت نفت آبادان بود که در پایان مقابل مهمان خود مغلوب شد.
جایگاه چهارم صبا در جدول رده بندی
مدیر تیمهای پایه باشگاه صبای قم گفت: این مسابقه از هفته پایانی بازیهای مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان به میزبانی تیم نوجوانان صبای قم برگزار شد که در پایان تیم مهمان توانست با نتیجه دو بر یک تیم فوتبال نوجوانان صبای قم را شکست دهد و به همراه ذوب آهن راهی مرحله نهایی شود، ضمن اینکه صبای قم در مکان چهارم جدول رده بندی این گروه ایستاد و در لیگ برتر ماندنی شد.
وی افزود: با وجود این شکست که چهارمین باخت تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در مسابقات خود در مرحله گروهی بازیهای این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور بود، خوشبختانه این تیم سهمیه قم برای فصل آینده را محفوظ نگه داشت.
دومین فصل حضور صبا در لیگ برتر نوجوانان
خازنی تصریح کرد: این دومین فصلی بود که تیم فوتبال نوجوانان صبا به عنوان نماینده قم در رقابتهای مهم و معتبری در سطح مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور شرکت میکرد و مطمئنا برای مسابقات فصل آینده تیم قوی تری به مسابقات اعزام می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این تیم در گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور با تیمهای فوتبال نوجوانان ذوبآهن اصفهان، شهرداری تالش، شهرداری لاهیجان، مینوداروی شیراز، استقلال اهواز و صنعت نفت آبادان همگروه بود، ضمن اینکه از این گروه تیمهای ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان از ادامه مسابقات انصراف داده بودند.
به وجود استعدادهای بسیار خوب در فوتبال قم بیشتر پی بردیم
مدیر تیمهای پایه باشگاه صبای قم اضافه کرد: حضور در رقابتهای لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور تجربه بسیار خوب و ارزشمندی بود و هر هفته که از این بازیها گذشت، به وجود استعدادهای بسیار خوب در فوتبال قم بیشتر پی بردیم.
وی تاکید کرد: قطعا در فصل آینده با تجربیاتی که از مسابقات امسال به دست آوردیم، با توان و تدارک بیشتر و بهتری در مسابقات حاضر میشویم و با توجه به توانمندی که استعدادهای فوتبال قم در ردههای پایه دارند، موفقیت در این مسابقات دور از دسترس نیست.
خازنی یادآور شد: صبای قم در حالی در دیدار برابر صنعت نفت آبادان مغلوب شد که پیش از این در خانه برابر تیمهای استقلال اهواز، ذوبآهن اصفهان، مینوداروی شیراز، شهرداری تالش و شهرداری لاهیجان برگزار کرده که حاصل آن نتایج خوبی بود اما در این فصل صبای قم در خانه حریفان نتایج بهتری کسب کرد.
حضور سه تیم پایه صبا در لیگهای برتر
وی ابراز داشت: سه تیم در مسابقات لیگ های برتر نوجوانان، جوانان و امید باشگاه های کشور داریم و نیروهای هر سه تیم را بازیکنان قمی تشکیل می دهند که قطعا از آینده داران فوتبال قم به شمار می روند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر تیمهای پایه باشگاه صبای قم از حفظ سهمیه تیم فوتبال نوجوان صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور خبر داد.
سیدجواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با پایان دیدارهای مرحله گروهی رقابتهای لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم با قرار گرفتن در میانه جدول در این مسابقات برای فصل آینده ماندنی شد.
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