به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مینیچی چاپ ژاپن، انتشار آخرین نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد محبوبیت نخست وزیر این کشور با 5 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته میلادی از 22 درصد به 27 درصد رسیده است.

60 درصد از مردم ژاپن نیز از تصمیم نخست وزیر مبنی بر خارج کردن نیروگاه هامائوکا از مدار بدلیل قرار گرفتن در نزدیکی یک گسل حمایت کرده و آن را تصمیمی معقول دانسته اند.

همچنین در نتایج این نظرسنجی آمده است نیمی از مردم خواستار نظارت و رسیدگی شخص نائوتو کان بر مراحل بازسازی خرابی های ناشی از حادثه زلزله و سونامی این کشور شده اند و از طرف دیگر یک چهارم از مردم همچنان باقی ماندن وی در پست نخست وزیری را بیهوده دانسته و خواستار استعفای هرچه سریعتر نائوتو کان هستند.

نخست وزیر ژاپن در پی زلزله و سونامی که دو ماه پیش بیش از بیست هزار قربانی بر جا گذاشت به شدت از طرف حزب خود و احزاب مخالف برای استعفا و کناره گیری تحت فشار قرار دارد.

