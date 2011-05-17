کشته شدن چهار نظامی ناتو در قندهار/ حمله موشکی آمریکا به وزیرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ایساف امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: روز گذشته چهار نظامی ناتو در نتیجه انفجار در ولایت قندهار در جنوب افغانستان کشته شدند.

اگرچه ایساف در این بیانیه به هویت نظامی کشته شده اشاره نکرده، اما بیشتر نظامیان آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا در نواحی جنوبی افغانستان حضور دارند. بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 170 نظامی ناتو که اکثر آنها آمریکایی بودند، در این کشور کشته شدند.

همچنین "کوین رود" وزیر خارجه استرالیا امروز سه شنبه هشدار داد: همزمان با ادامه عملیات نیروهای ائتلاف در افغانستان، خشونت ها و حملات طالبان در سال جاری افزایش می یابد و باید آمادگی لازم را در برابر مشکلات داشته باشیم.

خبر دیگر اینکه "شاه جهان نوری" رئیس پلیس ولایت تخار از پیوستن 40 شبه نظامی از جمله 2 سرکرده طالبان به دولت خبر داد.

همچنین شب گذشته در نتیجه دو حمله موشکی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان 15 نفر کشته شدند.

در اولین حمله هواپیماهای بدون سرنشین دو موشک را به منزلی روستایی شلیک کرده که در نتیجه آن 9 شبه نظامی کشته شدند. در دومین حمله دو موشک به یک وسیله نقلیه در شهر میرانشاه اصابت کرده که در نتیجه آن شش نفر کشته شدند. این پنجمین حمله موشکی آمریکا در پاکستان در ماه مه بود.