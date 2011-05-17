سه میلیارد ریال به پارک موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن مجنونی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه راه اندازی موزه دفاع مقدس از سه سال گذشته در دست پیگیری است، اظهار داشت: تاکنون مصوبه هیئت دولت واگذاری زمین و اعتبار ملی در راستای راه اندازی موزه تعریف شده است.

وی به واگذاری زمینی با مساحت 38 هکتار برای راه اندازی این موزه اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود جهت راه اندازی این موزه بیش از 10 میلیارد تومان نیاز است.

مجنونی با اشاره به اینکه طبق سفر سوم هیئت دولت اعتبارات فرهنگی به استانها اختصاص یافته است، عنوان کرد: طی سال گذشته بالغ بر 160 میلیون تومان به سه پروژه فیلم مستند هنرستان ابوذر، فیلم مستند شهید ناصری و فیلم مستند یکی از فرماندهان دفاع مقدس اختصاص یافته است.

وی کانون فیلم دفاع مقدس و پژوهشکده دفاع مقدس ویژه مسائل پژوهشی و دانشگاهی در این مجموعه را از جمله فعالیتهای در دست اجراست.

مجنونی با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس در استان، بیان کرد: همایش بزرگ رزمندگان اسلام با حضور وزیر دادگستری در روز سوم خرداد ماه از محوری ترین برنامه های امسال خواهد بود.

وی همایش بانوان ایثارگر استان، تجلیل از از 34 ایثارگر و رزمنده، بازدید از خانواده های شهدا و ایثار گر، غبار روبی مزار شهدا، ویزیت رایگان در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در روز سوم خردادماه، برپایی ایستگاه های صلوات و همایش پیاده روی خانوادگی از جمله این برنامه ها است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی در پایان از رونمایی از دو کتاب در استان طی این هفته خبر داد و گفت: لاله های بی سنگر و کتاب شوق دو از جمله این کتاب ها است.