به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در تمرین بعدازظهر امروز تیمش در جمع خبرنگاران گفت: اول باید بگویم یکسری از مسائلی را که بعد از دیدار با سپاهان عنوان کردم حقیقت داشت. مدارک صحبت‌هایم هم وجود دارد ولی متاسفانه روزنامه منتسب به باشگاه همین امروز اتفاقات جلسه روز گذشته کمیته فنی را به شکل دیگری عنوان کرده است. من نه روزنامه دارم و نه خبرگزاری اما حرفم را می زنم. من همیشه بدون واهمه صحبت‌هایم را مطرح کرده‌ام و از هیچ چیز نمی ترسم.

وی اضافه کرد: متاسفانه بعد از بازی با سپاهان خبرنگاری بلند شد و گفت من خبرنگار روزنامه پرسپولیس نیستم اما می خواهم از آنها دفاع کنم. همین فرد دیروز به روزنامه رفته پول بلیط رفت و برگشتش را گرفته و پذیرایی هم شده است. انگار خبرنگار یک روزه آنها بوده است!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: مطمئنا آنها دوست دارند چیزهای دیگری را در مورد نشست کمیته فنی مطرح کنند که کلا دروغ است. در شروع جلسه حبیب کاشانی گفت اول می خواهید در مورد مسائل فنی صحبت کنید یا راجع به مصاحبه دایی که من گفتم راجع به مصاحبه من صحبت کنید. متاسفانه سر این مسائل چیزهایی مطرح شد که بهتر دیدم بلند شوم و جلسه را ترک کنم.

دایی در پاسخ به این سئوال که "آیا در نشست‌های بعدی کمیته فنی هم شرکت می کنید؟"، اضافه کرد: تا موقعی که با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارم تابع باشگاه هستم اما حرف زور و نامربوط را قبول نمی کنم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که "فکر می کنید این مسائل برای آن بوجود آمده که علی دایی با پرسپولیس نتواند قهرمان جام حذفی شود؟"، اظهار داشت: خدا بخواهد قهرمان می شویم و اگر او نخواهد نمی شویم. تنها این مسائل نیست بلکه خیلی چیزهای دیگر است که باعث شد من جلسه دیروز را ترک کنم. انشااله پس از پایان مسابقات خیلی از مسائل را مطرح می کنم.

دایی با بیان اینکه یکی از دلایل ترک جلسه کمیته فنی به خاطر آن بود که مسائلی در این نشست مطرح شد که ربطی به آن نداشت تاکید کرد: آنها یکسری تهمت به من زدند که باید ثابت کنند. من برای همه صحبت‌هایم فقط مدرک، شاهد و حتی فیلم دارم به همین دلیل از آنها خواستم با مدارک مستند صحبت‌های‌شان را ثابت کنند.

علی دایی با بیان اینکه با جراید کاری ندارد، خاطر نشان کرد: روزنامه منتسب به باشگاه یک چیزهایی می نویسد اما من مدرک دارم و در آینده با ارائه مدارک، شواهد و فیلم‌هایم مستندتر صحبت‌هایم را بیان می کنم تا مردم در خصوص این افراد قضاوت کنند.

وی در مورد این شایعه که شنیده می شود بعد از بازی با پیکان علی دایی برکنار خواهد شد تاکید کرد: من دیروز هم گفتم آنها همین الان هم می توانند من را برکنار کنند اما من تا پایان جام حذفی قرارداد دارم و به قراردادم پایبندم. شاید دوست نداشته باشند من بمانم اما اگر از پرسپولیس هم بروم از بین مردم نخواهم رفت.

خبرنگاری پرسید: "شما خودتان گفتید باشگاه می تواند با گزینه‌های فصل بعد مذاکره کند اما جایی دیگر به این مسئله انتقاد کردید آیا باشگاه به شما گفته که برای فصل آینده می مانید و پس از ان با گزینه‌های دیگر صحبت کرده است؟" که دایی در این خصوص گفت: آنچه در نشست ها عنوان می کنند مغایر رفتارشان است. آنها با من و بازیکنان صحبت ها و رفتار متفاوتی دارند حرف آنها با عملی که انجام می دهند فرق می کند.

دایی ادامه داد: مثلا امروز روزنامه آنها از قول من اعلام کرده یکی از دلایل ناکامی پرسپولیس پول ندادن است. شماهایی که دیروز بودید آیا من در مصاحبه ام به این مسئله اشاره کردم؟ من تنها گفتم مسائل انگیزشی خصوصا پاداش می تواند در موفقیت تیم برابر الوحده نقش داشته باشد اما آنها یک چیز دیگر تیتر کردند و هر جور که دوست داشتند صحبت هایم را منعکس کردند. الان هم دوست دارم بنویسند بیشتر از این هم بنویسند تا مردم هم خیلی از مسائل را بفهمند.

سرمربی پرسپولیس بار دیگر خطاب به مسئولان باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: اگر حرفی دارید به خودم بزنید رو در رو، نه اینکه بگویید حرفهایتان را دیگران بزند.

وی در مورد کمیته فنی باشگاه پرسپولیس هم تاکید کرد: کمیته فنی برای چه برگزار می شود و نفرات آن چه کمکی به هم می کنند به نظر من باید در کمیته فنی 3 پیشکسوت پرسپولیس باشد که بازی تیم را دیده و با من بحث فنی کند و من از آنها یاد بگیرم اسم این کمیته، کمیته فنی نیست.

علی دایی در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه کمیته انضباطی نامه محرومیت نورمحمدی را 19 اردیبهشت ابلاغ کرده اما این نامه 25 به دست من رسیده است و بهتر بگویم من خودم آن را متوجه شدم تاکید کرد: از آنها می پرسم دلیل این اتفاق چه بود می گویند به خاطر اینکه همه به ابوظبی رفته بودند. باشگاهی که آدم توی آن نباشد و همه را به ابوظبی ببرند چه معنایی دارد؟ من باید به باشگاه کمک کنم یا آنها کارمندهای لازمشان را استخدام کنند تا چنین نامه مهمی با تاخیر به دست من نرسد.

وی اضافه کرد: باشگاه یک نامه کلی برای بازیکنان محروم زدند اما کمیته انضباطی به نامه خود نورمحمدی استناد کرده و در مورد مجازات آن تخفیف داده است در حالیکه در آن جلسه بازیکنان استیل آذین به همراه وکیل شان شرکت کرده بودند تا حق و حقوقشان گرفته شود.

خبرنگاری پرسید آیا دیر دادن نامه به شما عمدی بوده یا سهوی که دایی گفت: من صحبت هایم را انجام دادم و باید به فکر کارم باشد من همینطور 7-6 بازیکن مصدوم و محروم دارم که با اضافه شدن محمد پروین و توجه به این موضوع که کریم باقری خودش رفت و شیث را من کنار گذاشتم تعداد نفرات محروم تیم بیشتر می شود. اما به جای اینکه به من کمک شود تا از داشته هایم استفاده کنم این اتفاقات برای من رخ می دهد.

دایی بار دیگر با بیان اینکه نه روزنامه دارم نه خبرگزاری و نه کسی را دارم تا به او زنگ بزنم و برایم مطلب بنویسند اضافه کرد: من همین هستم و حرف زور را قبول نمی کنم. یکی دیگر از دلایلی که آقایان از من ناراحت بودند این است که در برنامه 90 من گفته ام حسین هدایتی آدم خوبی است. من با ایشان مشکلی ندارم مگر هدایتی به من بی احترامی کرده است؟ اگر هدایتی بد است چرا زمانی که بیمار شد با دوربین و خبرنگار به خانه اش رفتید و یا اصلا چرا با او همکاری کردید؟ اختلاف گذشته شما با او به من چه ربطی دارد.

دایی در این خصوص اضافه کرد: من که نباید حرفی بزنم که شماها خوشتان بیاید در عمرم 2 بار بیشتر هدایتی را ندیده ام و او هم به من کاملا احترام می گذارد مگر می توانم علیه کسی که به من احترام گذاشت حرف بزنم.

وی در پایان با بیان اینکه بگذارید سکوت کنم و در مورد آنهایی که حتی حق امضا هم ندارند چیزی نگویم و همه مسائل را به پایان فصل موکول کنم گفت: آنها باید خیلی چیزها را ثابت کنند و برایش مدرک بیاورند بعضی وقتها اعلام می کنند که ما 6-5 درصد قرارداد بازیکنان را داده ایم و انگار مدیریت تنها پول دادن است!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان در مورد امروز که سالروز رحلت آیت الله بهجت است اظهار داشت: به نظر من ایشان یکی از بزرگان دین بودند که هر چندین سال یک بار یک نفر مثل ایشان می آید من هر موقع پیش آیت الله بهجت می رفتم انرژی دیگری می گرفتم و صحبت هایشان من را دگرگون می کرد.