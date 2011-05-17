به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلسات شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری و شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری درتاریخ 26 اردیبهشت‌ماه در اداره کل ارزشیابی و نظارت تشکیل شد.

"پرواز بادبادک‌ها" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی قوی‌تن (کودک) ، "مانکن شدن" به تهیه کنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی شاهرخ بحر العلومی (اجتماعی سیاسی) و "شهر آلوده" به تهیه کنندگی حبیب‌الله کاسه‌ساز و کارگردانی محمدرضا کرمی (انیمیشن بلند) عناوین پروژه‌هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده است.

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم "قفس طلایی" به کارگردانی محمد زرین‌دست و تهیه‌کنندگی علی اکبر مزینانی پروانه نمایش صادر کرده است.

